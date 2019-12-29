شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 7 أيام من توليه وزارة الإعلام.. ماذا قال «مكرم» لـ «هيكل» في برقية التهنئة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بعث رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، خطابا لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، لتهنئته بالمنصب الوزاري. وجاء في نص الخطاب: «أتوجه إليكم بخالص التهنئة وثقة القيادة السياسية في شخصكم الكريم، وأدعو الله أن يوفقكم في منصبكم الجديد لما فيه صالح مصرنا الحبيبة، وأتطلع إلى لقاء في القريب العاجل». وتولى أسامة هيكل، مننصب وزير الدولة للإعلام، في التعديل الذي أجراه الرئيس السيسي، في 22 من ديسمبر الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد 7 أيام من توليه وزارة الإعلام.. ماذا قال «مكرم» لـ «هيكل» في برقية التهنئة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.