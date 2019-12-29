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شكرا لقرائتكم خبر عن تدفق سياحي كبير على مطار مرسى علم للاحتفال بـ«رأس السنة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت إدارة مطار مرسى علم الدولي أن المطار شهد تدفقًا سياحيًا كبيرًا في الحركة الجوية من دول أوروبا، خاصة ألمانيا وإيطاليا وبولندا، تزامنًا مع احتفالات محافظة البحر الأحمر بأعياد الميلاد ورأس السنة.
واستقبلت إدارة المطار السياح بالورود والهدايا التذكارية والحلوى للأطفال، فيما قال عماد إمام، مدير العلاقات العامة بالمطار، إن الإدارة زينت صالات السفر والوصول ووضع أشجار عيد الميلاد ونشر الزينات على طول الطرق للدخول والخروج من المطار.
أضاف «إمام»، في تصريحات، الأحد، أن مدينة مرسى علم أهم المناطق السياحية الجاذبة، نظرا لوجود أفضل مناطق الغطس بالعالم والجو الدافئ لهذه الفترة من العام، وأيضا الشواطئ الساحرة والفنادق والقرى السياحية المميزة.
وشهدت مدن البحر الأحمر السياحية إجراءات أمنية مشددة بالتنسيق مع شرطة السياحة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، في نحو ٢٦٠ فندقًا وقرية سياحية بمدن الغردقة وسفاجا والقصير ومرسي علم، وتراوحت نسبة الإشغالات ما بين ٧٥ و٩٠%.
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