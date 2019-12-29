شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يطمئن على الاستعدادات النهائية للامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اطمأن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، من رمضان عبدالحميد، وكيل أول ‏وزارة التربية والتعليم، الأحد، على استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال امتحانات الفصل ‏الدراسي الحالي 2019 / 2020، مؤكداً ضرورة الانتهاء من جاهزية اللجان لأداء الامتحانات.‏

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.‏

من جهته، قال رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المديرية استعدت لبدء ‏امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الإدارات التعليمية والتي ستبدأ 30 ديسمبر وتنتهي 23 ‏يناير المقبل. ‏

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وأضاف أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي ‏الأول على مستوى 20 إدارة تعليمية و3060 مدرسة بلغ نحو مليون و133 ألف طالب، ومن ‏المقرر أن يؤدي 584762 طالباً امتحانات النقل للصفوف من الثاني إلى السادس الابتدائي في ‏‏1517 مدرسة.

ويؤدي 239808 طلاب امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي في ‏‏1040 مدرسة ويؤدي 109625 طالباً امتحانات الشهادة الإعدادية في 671 لجنة ويؤدي ‏‏47097 طالباً امتحانات النقل في التعليم الفني الصناعي للصفين الأول والثاني في 37 ‏مدرسة صناعي.

ويؤدي 61973 طالبا امتحانات النقل في التعليم التجاري للصفين الأول والثاني ‏في 55 مدرسة ويؤدي 8816 طالباً امتحانات النقل في التعليم الزراعي للصفين الأول والثاني ‏في 7 مدارس ويؤدي 41998 طالباً امتحانات الصف الأول الثانوي ورقياً في 202 مدرسة ‏ويؤدي 39154 طالباً امتحانات الصف الثاني الثانوي إلكترونياً في 202 مدرسة.‏

وأوضح «رمضان» أن جميع الإدارات التعليمية مستعدة لبدء امتحانات النقل بمدارسها، مؤكداً أن ‏جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي وخالية من التعقيد والغموض وبعيدة عن الموضوعات ‏السياسية، التي تثير القلاقل ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية، لافتاً إلى أن هناك بروتوكول ‏تعاون بين التربية والتعليم ومديرتي الأمن والصحة، لتأمين مراكز توزيع الأسئلة وخطوط سير ‏الامتحانات.‏