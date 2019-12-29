شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يطمئن على الاستعدادات النهائية للامتحانات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اطمأن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، من رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، الأحد، على استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الحالي 2019 / 2020، مؤكداً ضرورة الانتهاء من جاهزية اللجان لأداء الامتحانات.
ووجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتوفير سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء ودون حدوث أي تجاوزات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ للطلاب أثناء تأدية الامتحان.
من جهته، قال رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المديرية استعدت لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الإدارات التعليمية والتي ستبدأ 30 ديسمبر وتنتهي 23 يناير المقبل.
وأضاف أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى 20 إدارة تعليمية و3060 مدرسة بلغ نحو مليون و133 ألف طالب، ومن المقرر أن يؤدي 584762 طالباً امتحانات النقل للصفوف من الثاني إلى السادس الابتدائي في 1517 مدرسة.
ويؤدي 239808 طلاب امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي في 1040 مدرسة ويؤدي 109625 طالباً امتحانات الشهادة الإعدادية في 671 لجنة ويؤدي 47097 طالباً امتحانات النقل في التعليم الفني الصناعي للصفين الأول والثاني في 37 مدرسة صناعي.
ويؤدي 61973 طالبا امتحانات النقل في التعليم التجاري للصفين الأول والثاني في 55 مدرسة ويؤدي 8816 طالباً امتحانات النقل في التعليم الزراعي للصفين الأول والثاني في 7 مدارس ويؤدي 41998 طالباً امتحانات الصف الأول الثانوي ورقياً في 202 مدرسة ويؤدي 39154 طالباً امتحانات الصف الثاني الثانوي إلكترونياً في 202 مدرسة.
وأوضح «رمضان» أن جميع الإدارات التعليمية مستعدة لبدء امتحانات النقل بمدارسها، مؤكداً أن جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي وخالية من التعقيد والغموض وبعيدة عن الموضوعات السياسية، التي تثير القلاقل ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية، لافتاً إلى أن هناك بروتوكول تعاون بين التربية والتعليم ومديرتي الأمن والصحة، لتأمين مراكز توزيع الأسئلة وخطوط سير الامتحانات.
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