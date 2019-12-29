شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السكة الحديد يطالب العاملين بتحسين الخدمة بالقطارات والمحطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد بالمرور على مواقع التشغيل من المحطات والأبراج الكهربية الخاصة بتشغيل مسير القطارات والمزلقانات ومراكز تشغيل السائقين ومشرفى القطارات فى المسافة من القاهرة حتى الوسطي.

وطالب رئيس هيئة السكة الحديد خلال جولته بضرورة مرور المستويات الإشرافية وعمل لجان انضمامية بين إدارات الهيئة لفحص أحواش المحطات والعمل على إنهاء الملاحظات بها خلال شهر من تاريخه وذلك من خلال برنامج زمنى بمعرفة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة.

كما تفقد رئيس السكة الحديد المزلقانات، وأكد على ضرورة إنهاء أعمال التطوير المدنى للمزلقانات بهذه المسافة خصوصا مزلقان محطة العياط، وتفقد رسلان أعمال تجديدات السكة بالخط الطالع فى المسافة بين محطتى البليدة والعياط لمسافة 5.50 كم والتى تقوم بها شركة ايرتراك أحد الشركات التابعة للهيئة.

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وأكد رئيس الهيئة وفق بيان صحفى خلال الجولة على ضرورة إنهاء أعمال تحسين محطة الحوامدية والتى تقوم بها شركة الإنتاج الحربى طبقًا للبرنامج الزمنى المقرر، وتفقد محطة الواسطى وطالب العاملين بالهيئة بأداء واجبهم نحو أعمال التطوير التى تتم فى الهيئة حاليا فى كافة القطاعات وأن يكون أبناء الهيئة هم الساعد الأول فى ذلك من خلال تحقيق مطالب جمهور الركاب سواء بالقطارات أو المحطات أو الورش والعمل على تحقيق منظومة السلامة على كافة قطاعات الهيئة وخصوصا أمان وسلامة مسير القطارات.

كانت هيئة السكة الحديد أكدت تنفيذ مشروعات لتطوير المرفق خلال آخر 5 سنوات بتكلفة استثمارية تصل إلى 63 مليار جنيه من خلال تصنيع وتوريد وإصلاح وتأهيل العربات والجرارات، وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

وأضافت هيئة السكة الحديد، أنه مستهدف إبرام تعاقدات جديدة حتى 2022 بتكلفة 28 مليار جنيه تستهدف تجديدات السكك وتحديث نظم الإشارات وإنشاء خطوط جديدة، وإعادة تأهيل بعض الخطوط، وإعادة تأهيل العربات، وتوريد قطارات نوم كاملة شاملة الصيانة وقطع الغيار، وتزويد المحطات الرئيسية ببوابات دخول وخروج إلكترونية.