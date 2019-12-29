شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة ومدير الأمن يقودان حملة لتطهير شارع سليمان جوهر من الإشغالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة حملة لتطهير شارع سليمان جوهر بالدقى من الباعة الجائلين وكافة أشكال التعديات والإشغالات التى كانت تحتل الشارع وتتسبب فى شكاوى يوميه من سكان المنطقة من الإزعاج وعرقلة سير المارة.

وقاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يرافقه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة حملة مكبره صباح اليوم.

وقال المحافظ، إن الشارع كان يعانى من كثرة الباعة الجائلين والتعدى على الأرصفة مما سبب الكثير من الإزعاج للسكان وصعوبة للمارة خاصة مع أهمية الشارع كمحور مرورى هام لافتًا إلى إنه لن يسمح بأى مظهر من مظاهر التعدى على الشارع الذى هو ملك لكل المواطنين.

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وأضاف أن الحملة استهدفت شارع سلمان جوهر ابتداءً من شارع نوال حتى شارع التحرير تم خلالها رفع كافة أنواع الإشغالات والتعديات والأكشاك والمفروشات والسيارات المتهالكة.

كما وجه المحافظ خلال الحملة برفع كفاءة النظافة بالشارع وتقليم الأشجار، مشددًا على رئيس حى الدقى بمتابعة أية محاوله لإعادة الإشغالات مره أخرى والتصدى لها بكل قوه.

كما حرص على الالتقاء بالمواطنين وأصحاب المحال الذين أشادوا بالحملة وإعادة الانضباط إلى الشارع واستمع خلالها لطلباتهم ومقترحاتهم حيال المشكلات المختلفة.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أجرى جولات تفقدية لعدد من القطاعات شملت أحياء بولاق الدكرور والدقى والعجوزة وجنوب الجيزة للوقوف على حالة النظافة والإشغالات والمجهودات التى تبذل لخدمة المواطنين، حيث تفقد راشد موقف سيارات السرفيس بجوار سلم كوبرى مشاه ناهيا والذى تم نقله إلى شارع ترعة الزمر على بعد 300 متر من موقعه السابق وذلك لما يسببه من إعاقة شديدة للحركة المرورية وذلك استجابة لمطالب المواطنين، كما تابع محافظ الجيزة الأعمال التى تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحى وحى العمرانية لإصلاح كسر ماسورة مياه بشارع ترعة الزمر مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال.