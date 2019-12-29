شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: تحويل 500 مليون جنيه للمحافظات لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت قبل قليل ورشة العمل التي عقدها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم بمحافظة الأقصر للإسراع بإجراءات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في القري لـ 143 المستهدفة في المرحلة الأولي بمحافظات الجمهورية ، مؤكدا أنه تم تحويل مبلغ 500 مليون جنيه الي محافظات المرحلة الأولى .

شارك فى الورشة كل من محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ،واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا ، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومديري مديريات التضامن الاجتماعي ورؤساء الأجهزة التنفيذية لهيئات الأبنية التعليمية وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بكل محافظة ، فضلاً عن أعضاء الوحدة المركزية التي تم تشكيلها في وزارة التنمية المحلية وفرق وحدات إدارة مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات المستهدفة.

وطالب اللواء محمود شعراوي، رؤساء الإدارات الخدمية بالمحافظات بضرورة تحمل المسئولية ، والإنطلاق بالمشروعات وسرعة تنفذها ليشعر بها المواطن في القري المستهدفة، مؤكدا أنه سيتم التعامل بحلول غير تقليدية لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب لتنفذ توجيهات القيادة السياسية بأهمية أعطاء أولوية قصوى لتنفيذ تلك المشروعات في قري المرحلة الأولي .

وتابع شعراوي قائلا : " مش عايزين وقت يضيع مننا لأن معندناش رفاهية إضاعة أي وقت " فيما يخص تنفيذ المشروعات، مشيرا إلى أنه سيتابع بنفسه مع القيادات المشرفة علي تنفيذ تلك المبادرة بالمحافظات ، وسيتم إثابة المتميزين ، مشيراً الي انه سيقوم بزيارات ميدانية لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات في محافظات المرحلة الاولي ، وسيتم توفير التدريب والتأهيل اللازم للكوادر المحلية المشاركة في عملية متابعة تنفيذ المشروعات .

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وتم خلال ورشة العمل الاتفاق على جدول زمنى محدد لتوقيع بروتوكولات التعاون مع جهات الإسناد المركزية والمتمثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، هيئة الأبنية التعليمية ، وزارة الصحة، على أن تقوم محافظات المرحلة الأولي بإسناد مشروعات مياه الشرب والطرق والري والكهرباء للجهات المختصة المحلية بشكل عاجل ، كما تم التشديد على ضرورة نهو إسناد المشروعات للمقاولين قبل نهاية يناير القادم 2020 ، مع ضرورة وضع جدول زمنى للتنفيذ للمتابعة الجيدة والمستمرة لعملية تنفيذ المشروعات لسرعة إنجازها علي أرض الواقع .

كما تم الاتفاق على استمرار التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لوضع موقف تنفيذي وتمويلى نهائي للمشروعات التي سيتم تنفذها من خلال الجمعيات الأهلية .