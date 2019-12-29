الرئيس السيسي يوجه بإطلاق مبادرة لصحة السيدات الحوامل وفقا لأعلى المعايير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق مبادرة لـ"صحة السيدات الحوامل" خلال شهر يناير القادم، وذلك لكشف وعلاج الأمراض لدى الأم ومنع انتقالها إلى الجنين وفق أعلى المعايير المتطورة للكشف والعلاج بما يراعى صحة وسلامة الأم والجنين. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة الصحة والسكان. Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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