شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6.. البنك المركزى: الأربعاء إجازة لانتهاء السنة المالية لمعظم البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، إنه بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك فى 31 ديسمبر 2019 "عطلة البنوك"، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2020، على أن يستأنف العمل يوم الخميس 2 يناير 2020.

البنك المركزى: الأربعاء المقبل إجازة لانتهاء السنة المالية لمعظم البنوك

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، إنه بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك فى 31 ديسمبر 2019 "عطلة البنوك"، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2020، على أن يستأنف العمل يوم الخميس 2 يناير 2020.

إنفوجراف.. ضوابط والتزامات جهاز حماية المنافسة على شركتى «أوبر» و«كريم»

نشرت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، انفوجراف يوضح مجموعة «الضوابط والالتزامات» التي أعلن عنها اليوم، الأحد، قبل إتمام صفقة استحواذ شركة "أوبر" للنقل التشاركي على شركة "كريم".

ريال مدريد يتفوق على برشلونة في الأكثر شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي

تصدر ريال مدريد الاسباني قائمة الأندية الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، وفقًا للدراسة التي أعدها موقع "سبورتنج أنتيليجنز" العالمي، المتخصص في عمل الإحصائيات الرياضية، خلال شهر نوفمبر الماضي من عام 2019، وفقاً لما ذكرت صحيفة "أس" الاسبانية، ووفقاً لما ذكرته الصحيفة فإن نادي ريال مدريد يمتلك أكثر من 223 مليون متابع بين مواقع "تويتر" و"فيس بوك" و"إنستجرام"، بالإضافة إلى كونه أكثر الأندية بحثا في متصفح الانترنت بشكل عام.

شاهد مشادة بين لاعبي الاهلي والزمالك في دوري الجمهورية بسبب رمضان صبحي

شهدت مباراة الاهلي والزمالك في دوري الجمهورية مواليد 1999 ، مشادة بين لاعبي الفريقين ، بعد قيام محمد فخري، لاعب الأهلي بالوقوف على الكرة مثلما فعل رمضان صبحي لاعب الفريق الأول سابق، وهو ما أغضب مهاب أشرف لاعب الزمالك ودخل في مشادة مع اللاعب .

#الجرب_يتفشى_بتركيا.. مغردون لأردوغان: اهتم بشعبك وتذكر معاناة السوريين

تصدر هاشتاج #الجرب_يتفشى_بتركيا، ترند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، حيث حرص المشاركون فى الهاشتاج على دعوة الرئيس التركى أردوغان بالاهتمام بشعبه والنظر إلى الملف الصحى داخل بلاده، بدلا من أطماعه الاستعمارية فى الخارج بداية من سوريا والعدوان التركى على شمال سوريا، ووصولا إلى نيته الخبيثة بإرسال جنود أتراك إلى دولة ليبيا.

محمد شاكر: 22.3 مليار جنيه حجم الإنفاق على رفع كفاءة شبكة توزيع الكهرباء

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عمليات الربط مع السودان سيتم تدشينها 12 يناير 2020 بقدرة 50 ميجاوات، فيما تشهد مناقشات الربط مع قبرص تقدما على مستوى المناقشات التقنية لتعريز عمليات الربط بقدرة 2000 ميجاوات على مرحلتين، وصولا إلى أوروبا من خلال قبرص وجزيرة كريت ثم اليونان.

حاكم نيويورك: حادثة الطعن فى منزل الحاخام اليهودى عمل إرهابى

أكد حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أن حادثة الطعن فى منزل الحاخام اليهودى يعد عملا إرهابيا، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية، وتزامنا مع عيد الأنوار اليهودى "حانوكا"، تعرض عدد من اليهود الأمريكيين لهجوم بالسلاح الأبيض "السطور"، بعد استهداف شخص منزل حاخام يهودى فى وقت متأخر ليل السبت قرب نيويورك، بحسب ما نقلت وكالة الانباء العالمية عن المجلس اليهودى الأرثوذكسى للشؤون العامة.

وزيرة الهجرة لطلاب مدارس الفيوم: آمنوا بأنفسكم ولا تكونوا فريسة لتجار البشر

التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عدد من طلاب المدرسة الفندقية بالمحافظة، بمنطقة دمّو؛ للتحدث معهم حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك خلال فعالية رياضية ضمن مبادرة مراكب النجاة، التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم.

الصحة: إغلاق 6399 منشأة طبية خاصة مخالفة وترخيص 46 ناديا صحيا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 6399 منشأة طبية خاصة نتيجة لمخالفة الاشتراطات الصحية بها أو عدم ترخيصها خلال عام 2019، يأتى ذلك فى إطار إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة بمحافظات الجمهورية، حرصاً على صحة وسلامة المرضى المترددين على تلك المنشآت.

التضامن: الانتهاء من تطوير 143 قرية نهاية يونيو 2020 ضمن مبادرة "حياة كريمة"

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تعمل بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية والتخطيط لرفع كفاءة القرى الأكثر احتياجا " ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالتعاون مع 20 جمعية فى 143 قرية وهى القرى التى يبلغ نسبة الفقر فيها 70٪ فأكثر ونسبة الإنجاز فى بعضها كبير، جاء ذلك خلال عقد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لقاء مع ممثلى الصحف لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال العام المقبل.

وزير الدفاع يتفقد الكلية الحربية ويلتقى الطلبة المستجدين وأسرهم

قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بجولة تفقدية للكلية الحربية وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع رجال القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية.

تليجراف: اعتقال 3 من أبناء أبوحمزة المصرى بتهم الاحتيال وغسل الأموال بلندن

قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إنه قُبض على ثلاثة من أبناء أبو حمزة المصرى بتهمة الاحتيال وجرائم غسل الأموال التى يُزعم أنها نفذت بمساعدة أحد موظفى البنوك.