رئيس "مستقبل وطن": لسنا مع فكرة الحزب الوحيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال أشرف رشاد، رئيس حزب "مستقبل وطن"، إنه لا سياسة بدون خلاف، ولكل حزب درب ونهج وأيدولوحية، يسير عليها، مضيفًا أن مستقبل وطن ليس مع فكرة الحزب الوحيد، وقد تختلف الأحزاب لكن في النهاية يلتقي الجميع من أجل مصلحة الوطن.

جاء ذلك، على هامش الجلسة الثالثة للحوار الوطني للأحزاب السياسية، اليوم الأحد، التي يرعاها حزب مستقبل وطن، وبمشارك أحزاب "المحافظين، والإصلاح والتنمية، والعدل، والمصري الديمقراطي، والغد، والشعب الجمهوري، والوفد، والتجمع، والمؤتمر"، لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس الشعبية المحلية، وتفعيل دور الأحزاب في إثراء الحياة السياسية.

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وأكد الشريف، أنه لا خلاف على أن ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاة لاستعادة الوطن: "لا يوجد بيننا أبدًا متقاعس عن خوض المعركة ضد الإرهاب، وخوض التحديات التي تحاك ضد الوطن".

واستكمل: "دعونا نختلف وسنعود للوطن ولمصلحة الوطن في النهاية، وأننا مفردات من ملحمة وطنية تسطرها الأحزاب المصرية اليوم، والخلاف بيننا تكامل، ونؤكد أننا نشكل الوجدان كاملًا"، مؤكدًا أن الحزب أعلن رفض مشروع قانون المحليات، وسيتم عقد جلسات حوار مجتمعي حول مشروع القانون خاصة بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعقب الانتهاء من جلسة الحوار الثانية التي عقدها الحزب سابقًا بمشاركة أحزاب (الشعب الجمهوري – الإصلاح والتنمية – المصري الديمقراطي الاجتماعي – الغد – المحافظين – العدل) تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم مجموعة من الخبراء لوضع المقترحات الخاصة بتفعيل دور الأحزاب السياسية، ووضع مقترحات لقوانين الاستحقاقات الانتخابية مجلس النواب، مجلس الشورى، المحليات، لضمان أن يكون هناك تمثيل لكافة القوى الوطنية في الانتخابات المقبلة، حتى تكون كافة الآراء موجودة داخل البرلمان، وأن يكون لدى الناخب القدرة على اختيار كافة الطبقات التى تعبر عن الجمهور وهذا بعدما اتفقت الأحزاب المشاركة فى الجلسة الثانية للحوار الوطنى للأحزاب على هذا الأمر، مؤكدين أن الجلسات مثمرة وتؤكد أن الخلاف بين الأحزاب صحي ولصالح المواطن.