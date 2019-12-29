بتكلفة نصف مليار جنيه.. الكهرباء تعلن موعد الربط مع السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
أعلن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، اليوم الأحد، موعد تشغيل الربط الكهربائي مع السودان، في مشروع تصل تكلفته إلى 509 ملايين جنيه.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن الوزير قوله إن مصر والسودان سيبدآن تشغيل الربط الكهربائي في 12 يناير المقبل، بطاقة تصل إلى 50 ميجاوات.
وأوضح شاكر، على هامش مؤتمر الأهرام السنوي تحت شعار "الطاقة.. آفاق الاستثمار وفرص النمو"، أن تكلفة المشروع بلغت 509 ملايين جنيه، ولمسافة ألف كيلومتر.
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