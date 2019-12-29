وزير الكهرباء: 4 مليارات دولار استثمارات لرفع كفاءة وتشغيل الشبكات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح المؤتمر السنوي الذي تنظمه مؤسسة الأهرام هذا العام تحت عنوان "الطاقة.. آفاق الاستثمار وفرص النمو"، اليوم الأحد.

وأوضح وزير الكهرباء، أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لتخطي الصعاب، حيث استطاع قطاع الكهرباء على خلفية الاستقرار السياسي، واتخاذ عددًا من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار استراتيجية جديدة تضمن تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة.

وأضاف أن من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، حيث تمكن القطاع خلال الـ5 سنوات الماضية من إضافة ما يزيد عن 28 جيجاوات، وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حاليًا على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء والتوزيع والعدادات الذكية بإجمالي استثمارات أكثر من 4 مليارات دولار.

وشدد الوزير على أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تم الانتهاء من مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، وتوصيله بالشبكة في أكتوبر 2019.

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وفاز المشروع بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع في العالم عام 2019، كما نجح القطاع في الحصول على أسعار تنافسية بلغت 2.48 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و3.1 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.

وأضاف: "يتم حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة، بالإضافة إلى إنشاء مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات باستخدام أحدث تكنولوجيات العالمية".

وتابع أن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي، ففي مجال العدادات الذكية فإنه يجري حاليًا تنفيذ مشروعات لتركيب العدادات الذكية في نطاق ستة شركات توزيع (تم تركيب نحو 160 ألف عداد ذكي حتى الآن) فضلًا عن تركيب مليون عداد ضمن مشروع تحديث 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء كما تم تركيب 8.6 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء.

وفي سبيل تشجيع الابتكار التكنولوجي الفعال يأتي الحديث عن دخول قطاع الكهرباء عصر التحول الرقمي Digitalization وهو ربط الشبكة الكهربائية بتكنولوجيا المعلومات.