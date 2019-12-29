"عاشور" يتواصل مع وزير الإسكان لحل أزمة المحامين السبعة المفصولين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

التقى سامح عاشور نقيب المحامين، الأحد، بالمحامين السبعة المفصولين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء ومقرها قنطرة شرق الإسماعيلية.

وتقدم المحامون بمذكرة للنقيب العام بتفاصيل الأزمة لرفعها للدكتور عصام الجزار وزير الإسكان، حيث تظلموا من قرار إنهاء خدمتهم رقم ٤١٤ لسنة ٢٠١٩، والصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة.

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وأوضح المحامون في مذكرتهم أن القرار صادر دون وجه حق أو سند قانوني، ومخالف للقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣، مشيرين إلى أن الأخطاء التي فصلوا بسببها منظورة أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية تحت رقم ٥٦٨ لسنة ٢٤ ق، ومحدد لها جلسة ١٢ يناير المقبل.

وخلال اللقاء تواصل "عاشور" هاتفيًا مع وزير الإسكان، وأرسل له مذكرة المحامين. من جهته وعد "الجزار" ببحث الموضوع وحل المشكلة في أقرب وقت.

حضر اللقاء إبراهيم عبد الرحيم عضو مجلس النقابة، وحسام سعيد رئيس الاتحاد العام لمحامي الإدارات القانونية.