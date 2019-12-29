شاكر: نعمل مع مؤسسات دولية لدراسة مستقبل السيارات الكهربائية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن استخدام السيارات الكهربائية أحد المحاور لقيادة التحول في مجال الطاقة، والعمل على نمو سوق السيارات الكهربائية في مصر بسرعة أكبر.

وأوضح شاكر خلال كلمته في افتتاح المؤتمر السنوي الذي تنظمه مؤسسة الأهرام تحت عنوان "الطاقة.. آفاق الاستثمار وفرص النمو"، صباح اليوم الأحد، أن القطاع يشارك حاليًا مع عدد من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لإعداد دراسات عن مستقبل سوق السيارات الكهربائية، في مصر مع تطوير استراتيجية E-Mobility والتي تسمح بتقييم الفرص المتاحة في السوق، ومدى جاهزيتها لطرح السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير وتصميم البنية التحتية الخاصة بشحن السيارات.

ولضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق مشتركة للكهرباء، قال شاكر إن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته مشروعات الربط الكهربائي، حيث ترتبط مصر مع دول المشرق والمغرب والخليج العربي والربط الثنائي مع دولة السودان، هذا بالإضافة إلى مشروعات الربط مع العمق الأفريقي.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لدراسة الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان للربط مع أوروبا، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للربط الكهربائي "جيديكو" بهدف تعزيز مفهوم الربط الكهربائي العالمي للطاقة حتى عام 2050.