إخماد حريق في مطعم بفيصل دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق في أحد المطاعم بمنطقة فيصل، مساء الأحد، دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من أحد المطاعم بمنطقة المريوطية.

وأمكن السيطرة على الحريق سريعا بمشاركة الأهالي وأصحاب المحلات المجاورة، وتبين نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي بكابل كهرباء.

تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.