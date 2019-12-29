"الشارع ملك للمواطنين".. كواليس الظهور الأول لمدير أمن الجيزة الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مؤشرات ضبط الوقت تشير إلى التاسعة صباح الأحد، انتشار أمني غير مسبوق كان محل تساؤل كثيرين من قاطني حي الدقي وسط محافظة الجيزة، سيارات الأمن المركزي المصفحة وسارينة الشرطة سيطرت على الأجواء وجاءت الإجابة على لسان أحد رجال الأمن: "المساعد جاي يقود حملة إزالة بشارع سليمان جوهر".

دقائق معدودة ارتفعت معها دقة الإجراءات الأمنية وتطبيق خطة الانتشار المتفق عليها مسبقا بمشاركة ضباط البحث الجنائي بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال ووحدة مباحث الدقي وإدارة شرطة المرافق بقيادة العميد أحمد وحيد لا سيما أنها الحملة الأولى للمدير الجديد.

بهدوء وابتسامة تعلو جبهته وصل اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، شارع سليمان جوهر رفقة محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد الأمر الذي كان بمثابة شارة بدء الحملة الأكبر لشارع حيوي تعددت شكاوى الأهالي من كثرة التعديات والإشغالات لدرجة تعوق حركة المارة.

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توجيهات مستمرة من اللواء "مرزوق" لمساعديه -خاصة شرطة المرافق- بتطبيق القانون وإزالة جميع أشكال التعديات بالطريق وعلى الأرصفة تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بالتصدي للإشغالات بكافة صورها باعتبار الشارع "ملكا لكل المواطنين".

انطلقت الحملة من شارع نوال حتى شارع التحرير، تم خلالها رفع كافة أنواع الإشغالات والتعديات والأكشاك والفروشات والسيارات المتهالكة.

لم يتأخر رد الفعل لقاطني الشارع وأصحاب المحلات الذين أشادوا بجهود الحملة، موجهين الشكر لرجال الشرطة ومسؤولي الحي على الجهود المبذولة، واستجابتهم للشكاوى، مطالبين باستمرار الحملات خشية عودة الإشغالات مرة أخرى.