القبض على المتهمين بالاعتداء على أتوبيسات جماهير المصري البورسعيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بوزارة الداخلية القبض على المتهمين بالاعتداء على أتوبيسات جماهير النادي المصري البورسعيدي، أثناء مرورها في نطاق محافظة دمياط متجهة إلى محافظة الإسكندرية لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري أمام نظيره فريق بيراميدز، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت أتوبيسات جماهير النادي المصري البورسعيدي، تعرضت أثناء مرورها في نطاق محافظة دمياط متجهة إلى محافظة الإسكندرية لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري أمام نظيره فريق بيراميدز، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتهشم زجاج نوافذ عدد من الأتوبيسات التي تستقلها جماهير المصري، دون وقوع اصابات حتى الآن في صفوف الجماهير.

وأكد مصدر أمني، أن الاجهزة الامنية بالوزارة تمكنت من تحديد الجناة؛ وتم ضبطهم، واتخاذ الأجاءات القانونية حيال الواقعة.