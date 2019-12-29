"الكاوتش نام يا آنسة".. القبض على سائق لاتهامه بسرقة فتاتين بالإكراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بسرقة فتاتين بالإكراه داخل سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

تلقى المقدم تامر عبد الشافي، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا مفاده تعرض فتاتين لسرقة متعلقاتهم كرها وإصابة الأولى بجرح بمطواة أثناء استقلالهم سيارة أوبر.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، للقبض على المتهمين.

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ودلت التحريات التي أشرف عليها العقيد سمير مجدي، مفتش المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة "ي.م " ٤٠ سنة، سائق، ومقيم المرج ونجل شقيقته "م..أ"، ١٨ سنة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد إبراهيم منصور وأحمد عويس ومحمد حلمي وهشام عبد الخالق، ضباط مباحث القسم، من ضبطهم.

وبمواجهة المتهمين؛ اعترفوا بأنه أثناء ركوب الفتاتين أدعى قائد السيارة عطل بالسيارة "الكاوتش نام يا آنسة" ؛ ونزل ليكشف عن الاطار الخلفي وكان داخل شنطة السيارة احد الاشخاص وفتح له الشنطة ثم طلب منهم الموبايلات والنقود ومتعلقاتهم وعند مقاومة إحداهن طعنها بمطواة قرن غزال، مما أدى إلى حدوث نزيف وسيل من الدماء داخل السيارة فظن أنها ماتت فقام برميها وفرا هاربا وقام بدفن الموبايلات الخاصة بهم في الارض.

وقالوا بانه عند طلب الأبلكيشن قام السائق بإلغاء الرحلة لعدم تسجيلها وكطريقة للهروب من المسألة القانونية، ظنا منه بأنه بهذه الحيلة سيهرب من جريمته كما قام بغلق لوك السيارة للأبواب الخليفة كي لا تتمكن الفتيات من النزول.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة