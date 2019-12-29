مصر | حريق بمحيط وزارة الإسكان.. والدفع بسيارات الإطفاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حريق بمحيط وزارة الإسكان.. والدفع بسيارات الإطفاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق هائل، في محل خردوات، وذلك بمحيط وزارة الإسكان، وتم الدفاع سيارات الإطفاء للسيطرة عليه.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر بشرية.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق محدود، داخل محل لبيع الخردوات، بمحيط وزارة الإسكان.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران والسيطرة على الحريق وإخماده.