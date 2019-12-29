مصر | تجديد حبس عصابة سرقة المساكن في بدر 45 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عصابة سرقة المساكن في بدر 45 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة بدر، حبس عصابة سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون"، بمدينة بدر 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت بداية الواقعة، عندما ورد معلومات لضباط قسم شرطة بدر، مفاداها أن كلا من عادل، 25عام، عاطل وسبق اتهامه في قضايا سرقة، ومحمود، 29عام، عاطل، وإبراهيم، 30عام، عاطل ومسجل في قضايا سرقة، كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المساكن بأسلوب كسر الكالون.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطهم، وعثر بحوزتهم على أجنة حديدية، مفك حديدي والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.

وبمواجهتهم بما ورد من معلومات، وما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بارتكاب عدد 9 حوادث سرقة مسكن بالأسلوب نفسه، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية"، وتم ضبطهم وبحوزتهم 7 شاشات، و3 شاشات كمبيوتر، و5 أجهزة لاب توب، و3 تليفزيونات، ورسيفر شاشة، و4 أجهزة تابلت، و6 هواتف محمولة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.