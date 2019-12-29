مصر | بالأسماء.. تجديد حبس 35 متهما بـ"أحداث 20 سبتمبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. تجديد حبس 35 متهما بـ"أحداث 20 سبتمبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاءت أسماء المتهمين كالتالي:
١- حمدي محمد عبدالقادر آدم
٢- أحمد محمد على حسن
٣- حامد سليم عيسى أحمد
٤- محمود أحمد جلال صالح
٥- صديق جبريل حسين احمد
٦- مصطفى سيد أحمد محمود
٧- عبده محمد عبدالباسط حامد
٨- محمد محمود علي عبدالحفيظ
٩- أسامة إسماعيل جادالله إسماعيل
١٠- عاطف حسن عباس حسن
١١- مصطفى عثمان السيد أحمد
١٢- عبدالمنعم فاروق سيد سعد
١٣- محمد سعدي ربيع أحمد
١٤- صابر محمد احمد محمود
١٥- عبدالرحمن فاروق فتح الله بحر سليمان
١٦- عبدالعال عبدالرازق أحمد ابراهيم
١٧- أحمد عبدالوهاب محمد عبدالباري
١٨- عرفة جبريل محمد جاد
١٩- محمد شعبان شحات عثمان
٢٠- محمد عبد الوهاب كرار عبدالله
٢١- إبراهيم طه أحمد رضوان
٢٢- عبدالحميد محمد أحمد حمدان
٢٣- طه أحمد طه أحمد
٢٤- أحمد عثمان محمد حامد
٢٥- فراج محمود محمد علي
٢٦- حسن أحمد يوسف علي
٢٧- محمد يحيى على حسين
٢٨- صبري محمد آدم اسماعيل
٢٩- حسين بدري حامد احمد
٣٠- الهيثم أسامة بن زيد حسين
٣١- عربي عبدالباسط حسين جابر
٣٢- مصطفى سيد سلامة إبراهيم
٣٣- مصطفى أحمد محمد أحمد
٣٤- محمد خليل عبدالحميد خليل
٣٥- عبدالوهاب إبراهيم عبدالله على
ويواجه المتهمون في القضية عدة اتهامات منها، نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.