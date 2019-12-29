مصر | بالأسماء.. تجديد حبس 35 متهما بـ"أحداث 20 سبتمبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. تجديد حبس 35 متهما بـ"أحداث 20 سبتمبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أسوان الكلية، تجديد حبس 35 متهمًا لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث 20 سبتمبر".

وجاءت أسماء المتهمين كالتالي:

١- حمدي محمد عبدالقادر آدم

٢- أحمد محمد على حسن

٣- حامد سليم عيسى أحمد

٤- محمود أحمد جلال صالح

٥- صديق جبريل حسين احمد

٦- مصطفى سيد أحمد محمود

٧- عبده محمد عبدالباسط حامد

٨- محمد محمود علي عبدالحفيظ

٩- أسامة إسماعيل جادالله إسماعيل

١٠- عاطف حسن عباس حسن

١١- مصطفى عثمان السيد أحمد

١٢- عبدالمنعم فاروق سيد سعد

١٣- محمد سعدي ربيع أحمد

١٤- صابر محمد احمد محمود

١٥- عبدالرحمن فاروق فتح الله بحر سليمان

١٦- عبدالعال عبدالرازق أحمد ابراهيم

١٧- أحمد عبدالوهاب محمد عبدالباري

١٨- عرفة جبريل محمد جاد

١٩- محمد شعبان شحات عثمان

٢٠- محمد عبد الوهاب كرار عبدالله

٢١- إبراهيم طه أحمد رضوان

٢٢- عبدالحميد محمد أحمد حمدان

٢٣- طه أحمد طه أحمد

٢٤- أحمد عثمان محمد حامد

٢٥- فراج محمود محمد علي

٢٦- حسن أحمد يوسف علي

٢٧- محمد يحيى على حسين

٢٨- صبري محمد آدم اسماعيل

٢٩- حسين بدري حامد احمد

٣٠- الهيثم أسامة بن زيد حسين

٣١- عربي عبدالباسط حسين جابر

٣٢- مصطفى سيد سلامة إبراهيم

٣٣- مصطفى أحمد محمد أحمد

٣٤- محمد خليل عبدالحميد خليل

٣٥- عبدالوهاب إبراهيم عبدالله على

ويواجه المتهمون في القضية عدة اتهامات منها، نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.