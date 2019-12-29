مصر | التحقيق مع سائق بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في التجمع

البداية عندما استقبل المقدم تامر عبد الشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول بلاغا مفاداه تعرض فتاتين لسرقة متعلقاتهم كرها وإصابة الأولى بجرح بمطواة.

على الفور تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واللواء محمد يوسف مدير المباحث الجنائية وأمروا بسرعة تحديد وضبط الجناة.

تم تشكيل فريق بحث بمعرفة العميد عمرو ابراهيم رئيس قطاع مباحث القاهرة الجديدة والعقيد سمير مجدى مفتش المباحث وتمكن الرائد محمد حلمى والنقيب هشام عبد الخالق والنقيب عمرو المغربل من التوصل لمرتكبى الواقعة واعترافهم.

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وبالتحريات تبين أن طالبة 17 سنة وزميلتها قامتا بطلب أبلكيشن أوبر من كايرو فيستفال لتوصيلهما إلى التجمع الأول منطقة لولو ماركت منتجع النخيل.. وأثناء ركوب الفتاتين إدعى قائد السيارة عطل بالسيارة ونزل ليكشف عن الإطار الخلفى.. وكان داخل شنطة السيارة أحد الأشخاص الذي دخل على الفتيات وطلب منهم الموبايلات والنقود ومتعلقاتهم وعند مقاومة إحداهن طعنها بمطواة قرن غزال وحدث نزيف وسيل من الدماء داخل السيارة فظن أنها ماتت فقام برميها وفرا هاربين وقاما بدفن الموبايلات الخاصة بهن فى الأرض.

وبمناقشة المتهمين بمعرفة المقدم تامر عبدالشافى بعد استخدام التقنيات الحديثة وفحص كاميرات خط سير السيارة تم تحديد السيارة وماركتها ولونها وتحديد الجناة وهم (ى م ) سائق 40 عام من منطقة المرج ونجل شقيقة 18يدعى (م أ ) سنة وأقروا بأن عند طلب الابلكيشن قام السائق بإلغاء الرحلة لعدم تسجيلها وكطريقة للهروب من المسألة القانونية ظنا بأن هذه الحيلة ستساعدهما علي الهرب من جريمتهما كما قام بغلق لوك السيارة للآبواب الخليفة كى لاتتمكن الفتيات من النزول.

تم تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهمين مع المظبوطات على نيابة القاهرة الجديدة.