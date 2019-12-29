أخبار مصر | قوى عاملة الدقهلية: نتكفل بمصروفات زواج العمالة غير المنتظمة.. والمحافظة الأولى على الجمهورية في التدريب المهني (حوار)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوى عاملة الدقهلية: نتكفل بمصروفات زواج العمالة غير المنتظمة.. والمحافظة الأولى على الجمهورية في التدريب المهني (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار سعي الدولة لتطوير مراكز التدريب المهني والوحدات المتنقلة في المحافظات، وتنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك"، أجرت الخليج 365 حوارًا مع مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية أحمد القللي.

وتطرق الحوار إلى معرفة كافة تفاصيل مبادرة "مهنتك مستقبلك" لدعم الأسر الأكثر احتياجا، فضلًا عن مراكز التدريب المهني بالمحافظة، والمعوقات التي تواجها.

وتحدث "القللي" عن معايير اختيار المدرب للوحدات المتنقلة، فضلًا عن عمالة المرأة بالمحافظة، والتخصصات التي يتدرب عليها الأفراد سواء من السيدات أو الرجال، وشركات إلحاق العمالة بالدقهلية.

وإلى نص الحوار:

ماذا عن مراكز التدريب المهني بمحافظة الدقهلية؟

محافظة الدقهلية من المحافظات الأولى على مستوى الجمهورية في التدريب المهني، ولدينا 4 مراكز للتدريب المهني، في أجا وميت غمر والسنبلاوين والمنزلة، والمراكز تدرب على جميع المهن وخاصة المستحدثة، مثل صيانة الدش والمحمول.

ما هي المعوقات التي تواجه المحافظة من ناحية التدريب؟

كنا نواجه مشكلة في التدريب على مهن الألوميتال، ولكن تفادينا هذه المعوقات بإنشاء ورشتين لها، ومجهزة على أعلى مستوى، والدولة قامت بصرف 880 ألف لتجديدهم، وتعتبر نقلة في تطوير مراكز التدريب في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لانهم كانوا مهملين في الماضي.

ما هي التخصصات التي يتم التدريب عليها؟

التدريب يتم على جميع التخصصات مثل التبريد والتكييف والأدوات المنزلية، وحددنا المهن المطلوبة بالإضافة إلى المهن المطلوبة في سوق العمل خلال الفترة الحالية.



ماذا عن الوحدة المتنقلة بالمحافظة؟

توجد وحدة بقرية شها التابعة للمحافظة، ومجهزة من معدات على أعلى مستوى، وتحتوي على أدوات الخياطة والتفصيل للسيدات من أفضل أنواع ماكينات الخياطة على مستوى العالم، بجانب أدوات الكهرباء والسباكة، لتعليم كافة مبادئ أساليب المهن السابقة على احث الطرق.

وتتواجد الوحدة بالقرب من المواطن منعًا للكسل، وحاليا الناس بقت تتخانق عشان الدورة.



ماذا عن وحدات التدريب من قبل؟

كانت في مخازن الوزارة، ومليئة بالصدأ وبالأتربة ولكن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أحياها من جديد عن طريق استخدامها والاستفادة منها لتعليم ابنائنا وتخريج جيل جديد يتقن كافة المهن الحرفية بالقرى والمحافظات.

كيفية تطور مراكز التدريب المتنقلة؟

تحتاج المراكز إلى تمويل مادي لزيادة عدد الدورات، واستقطاب مُدربين جدد لأن الفرد يتقاضى 4 آلاف شهريًا بمعدل 40 جنيه في الساعة الواحدة، بالإضافة إلى تدريب الطالبة في فصل الصيف من خلال توقيع العديد من البروتوكولات مع الجامعات.

معايير اختيار المدرب والمتدرب للوحدات المتنقلة؟

يتم اختيارهم عن طريق وزارة القوى العاملة، وتكون الاختبار صعبة وليست سهلة، بعيدًا عن المحسوبية، والأولوية للأفضل فقط، وبعد انتهاء الدورة يتم إعطاء أفضل ثلاث متدربين شنطة معدات هدية من الوزارة لكي يباشر عمله بالخارج.

أما من ناحية المدرب، نراعي السن وأن يكون لدية قدرة على اقناع المتدربين في اتقان المهن، ويتقاضون مبلغ ليس قليل، ونتعامل معاهم بنظام الساعة.

ماذا عن المهن التي يحتاجها سوق العمل في ورش التدريب؟

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يتم اختيار المهن على حسب الأولوية تغزو الأسواق وتكون مهن العصر، وكان محافظ الدقهلية السابق عقد اجتماع مع كبار المستثمرين لتلبية احتياجات المصانع من المهن المطلوبة وملئها بالعمال المدربة.

كيف تتعامل المديرية مع المتدرب بعد انتهاء فترة التدريب؟

أصبحنا مسئولين بشكل تام بعد المتدربين بتوظيفهم في المصانع، وتم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات وشباب الخريجين وصندوق التنمية المحلية ومشروعك لفتح مشاريع مناسبة للمتدرب، وبذلك خفضنا نسبة البطالة بالمحافظة.

ونعمل تحت شعار "التدريب من أجل التشغيل"، وتم بالفعل الاتفاق مع العديد من الشركات والمحالات لاستخدام بعض المتدربين في العمل الميداني، موضحًا أن المتدرب لا يعمل مجانًا، حيث قامت الشركات والمحلات بتوفير أجر شهري لهم.

ما عدد خريجى التدريب المهنى سنويًا بالمديرية؟

نخرج سنويًا حوالي 360 متدرب، يمتلك كافة مبادئ المهن سواء خياطة وتفصيل للسيدات أو سباكة وكهرباء للرجال.

وبالنسبة لمدة التدريب في المراكز؟

مدة التدريب في المركز 60 يوما ليكون المتدرب مؤهل لسوق العمل، وبالنسبة للوحدات المتنقلة نعمل على برنامجين الأول لمدة شهر والخاص بمهن السيدات، والثاني 15 يوم يختص بالرجال.

ما رؤيتكم لتطوير العمل المهني؟

نحتاج لتعاون رجال الأعمال والمجتمع في المشروعات التدريبية التي تطلقها الوزارة، لتنمية اقتصاد بلدنا والعمل على تطويره، لأن البلاد لم تبنى إلا بسواعد ابنائها.

ماذا عن شركات إلحاق العمالة بالخارج.. وكيفية تأهيل المتدربين للعمل بالخارج؟

الدقهلية يوجد بها 103 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ويتم إعطاء المتدرب شهادة مزاولة حرفة وقياس مستوى المهارة بترخيص من الدولة ومن خلالها يستطيع المتدرب باستخراج تأشيرة وجواز سفر، موضحًا أن المهن التي تعمل عليها الوحدة المتنقلة من أكثر المهن المطلوبة في الخارج.

ماذا عن العمالة الغير منتظمة بالمحافظة؟

تعتبر العمالة الغير منتظمة أو الموسمية من أولويات الوزارة، بعد توجيهات القيادة السياسية في 2019؛ حيث يتولى مسؤولية هذه الفئة 8 مسؤولين بالمديرية.

ووفرت المديرية للعمالة المسجلة بقاعدة بياناتها علاوات خاصة، وإجراء العديد من العمليات الجراحية الكبرى، فضلًا عن التكفل ببعض مصاريف الزواج؛ حيث يتم استخراج كارنية للعامل ورعاية اجتماعية بمنح مالية، للمواليد والعجز والوفاة.

ماذا عن عمالة المرأة بالمحافظة خلال عام 2019؟

يتم عمل زيارات ميدانية يومية للمنشآت، للوقوف على ساعات عمل المرأة والذي ينتهي عن السابعة مساءً، باستثناء المستشفيات، وغرامات تصل إلى 10 ألاف جنيه على صاحب العمل في حالة مخالفة القواعد والقوانين.

ويتم عقد ندوات تثقفية للمرأة في منشآتهم، وذلك لرفع مستواهم الثقافي والتعليمي والتعرف على مخاطر العمل والتعريف بمبادئ السلامة والصحة المهنية.