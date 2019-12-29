أخبار مصر | "أزمات وانتصارات".. وزارة النقل في عام (حصاد)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أزمات وانتصارات".. وزارة النقل في عام (حصاد) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مرت وزارة النقل خلال عام 2019 بالعديد من المتغيرات، أهمها تغيير 3 وزراء مختلفين خلال عام، أولهم الدكتور هشام عرفات، والذي تقدم باستقالته في 27 فبراير الماضي، في أعقاب حادث انحدار جرار واصطدامه برصيف رقم 6 بمحطة مصر برمسيس، ثم تعيين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء قائمًا بأعمال وزير النقل لأكثر من أسبوع، ثم تداول إشاعات الوزير الوهمي واشتعال صفحات الفيسبوك بالمطالبة بتعيين المهندس كامل الوزير، وزيرًا للنقل، ومن ثم قيامه بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي عن توليه حقيبة وزارة النقل في 11 مارس الماضي.

كما شهدت الوزارة عدة قفزات إيجابية، منها افتتاح عدة محطات من محطات الخط الثالث، برغم زيادة تعريفة تذكرة الخط الثالث فقط وبدء تنفيذها في 15 يونيو الماضي، كذلك استكمال خطوط مترو الأنفاق، وإبرام أضخم صفقة في تاريخ تطوير السكك الحديد.

وفيما يلي تسلسل زمني لأبرز أحداث العام

يناير



2 يناير: عُين الدكتور هشام عرفات وزير النقل اللواء أحمد عبدالمنعم محمد فودة رئيسًا للهيئة القومية للأنفاق.

2 يناير: أعلن "عرفات" أن كبارى (طريق السويس – نفق الشهيد أحمد حمدى ) سوف تكون جاهزة للتشغيل التجريبى خلال شهر يناير الحالي.

6 يناير: تابع "عرفات" تشغيل المنظومة الجديدة للمراقبة بالكاميرات لمحطة الجيزة للسكك الحديدية، وتركيب 134 كاميرا بالمحطة تبلغ تكلفتها 13.3 مليون جنيه.

9 يناير: شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للبريد.

11 يناير: أعلن "عرفات" التعاقد على تنفيذ وإنشاء المرحلة الأولى من مشروع مجمع خدمات السكك الحديدية بأرض بشتيل بمنطقة شمال الجيزة بتكلفة إجمالية قدرها 350 مليون جنيه.

17 يناير: شهد "مدبولي" مراسم توقيع الاتفاقية التنفيذية مع بنك “إكزيم” الصيني؛ لتوفير تمويل ميسر قيمته.

1.2 مليار دولار لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السلام العاصمة الإداريةالعاشر من رمضان.

28 يناير: شهد عرفات توقيع الاتفاقية الابتدائية لتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق مع شركة RATP الفرنسية.

فبراير



6 فبراير: دشنت هيئة ميناء دمياط أول وحدة متنقلة لإمداد السفن العملاقة المتراكية على أرصفة الميناء بالطاقة الكهربائية بقدرة تصل إلى 500 كيلو فولت أمبير، ولأول مرة فى الموانئ المصرية والأفريقية وموانئ شرق المتوسط.

12 فبراير: أصدر عرفات القرار رقم 466 لسنة 2018 بشأن أحكام تراخيص الغوص التجاري المصري والأكواد المرفقة ( كود الغوص التجاري المصري خارج الساحل- وكود الغوص التجاري المصري داخل الأرضالساحلالأعمال النهرية).

21 فبراير: أعلن اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة موانى البحر الاحمر تفعيل قرار وزير النقل رقم (373) لسنة 2014 باعتبار الرحلة البحرية من ميناء بورتوفيق المصري وميناء جدة السعودى رحلة دولية.

22 فبراير: تابع عرفات الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبي في المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة وتشغيل محطة المرج الجديدة.

مارس



11 مارس: شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أداء حلف اليمين الفريق كامل الوزير، وزيرًا للنقل.

إبريل



1 إبريل: عين الوزير المهندس نادر سمير رئيسًا للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري والمهندس عادل ترك رئيسًا للشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري.

7 إبريل: أعلنت موانئ البحر الأحمر عن خدمات جديدة بميناء الزيتيات بالسويس.

10 إبريل: انتهى ميناء دمياط من دراسة بدء تطبيق نظام التشغيل الآنى (J I T) على عمليات تشغيل السفن بالميناء.

10 إبريل: عين "الوزير" اللواء عمرو إسماعيل رئيسا للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة خلفا للمحاسب حسني عبدالله.

14 إبريل: الرئيس عبدالفتاح السيسى يتفقد أعمال محور روض الفرج العملاق ويضع آخر أجزاء الكوبري الملجم الأعرض في العالم.

30 إبريل: شهد الوزير توقيع عقد شراء وتوريد 6 قطارات سكة حديد مكيفة جديدة للركاب شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار مع شركة تالجو الاسبانية العالمية وذلك بإجمالي تكلفة 157 مليون يورو.

30 إبريل: غيرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر رقم الخط الساخن المختصر من 147 إلى 15047.

مايو

21 مايو: عقد الوزير إجتماعًا مع شركة فريكوينتز النمساوية المُنفّذة لمشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل.

24 مايو: صرح "الوزير" بالانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير وتوسيع المحور التنموي لمدينة برج العرب من الكافورى حتى ميدان الهوارية وشمالًا حتى سيدى كرير بطول 18.5 كم، والجزء الثاني من ميدان الهوارية وحتى برج العرب بطول 10 كم.

31 مايو: شهد "الوزير" وضع حجر الأساس لمشروع استثمار أراضي تابعة لهيئة السكك الحديدية بإجمالي مساحة 5314 م2 لإقامة مشروع ( إداري – تجاري – سكني – فندقي -ترفيهي ).

يونيو



6 يونيو: أعلن الوزير الإنتهاء من تنفيذ محطة جديدة متعددة الأغراض بميناء دمياط بتكلفة استثمارية تبلغ 1.365 مليار جنيه.

8 يونيو: أعلن الوزير فتح محطات هارون ونادي الشمس وألف مسكن الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو أمام الركاب تشغيل تجريبي بالركاب بدءا من ١٥ ٦ ٢٠١٩.

12 يونيو: تفعيل بنود بروتوكول التعاون للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لتجميع وتداول المخلفات الزيتية والبترولية.

17 يونيو: عقد الوزير اجتماعا مع سفير النمسا بالقاهرة ووفد شركة بلاسر النمساوية لمتابعة الجدول الزمني الخاص بتوريد عدد 5 ماكينات صيانة وفحص للسكك الحديدية.

19 يونيو: عقد الوزير اجتماعًا مع ممثلى شركة مرسيدس لصناعة الاتوبيسات لبحث إمكانية التعاون فى مجال إنشاء خطوط نقل سريع بالاتوبيسات (BRT ) في حارات منفصلة.

يوليو



9 يوليو: شهد مدبولي والوزير إطلاق إشارة دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ناصر بالجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.

11 يوليو: أعلنت وزارة النقل عن مجموعة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر تقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس.

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27 يوليو: شهد الوزير تشغيل 20 عربة مطورة تم إعادة تأهيلها وتطويرها في مصنع سيماف كدفعة اولى ضمن خطة تطوير واعادة تأهيل 200 عربة مطورة.

أغسطس



2 أغسطس: أعلن الوزير انتهاء الإجراءات التنسيقية مع وزارة التعليم العالي لتشغيل المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية بمنطقة وردان اعتبارا من العام الدراسي ٢٠١٩ ٢٠٢٠ وتم إدراجه المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة.

5 أغسطس: شهد "مدبولي" مراسم توقيع اتفاقية عقد تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومونوريل السادس من أكتوبر.

6 أغسطس: أعلنت النقل توقيع عقود توريد وصيانة عدد 6 قطارات مترو أنفاق جديدة مكيفة و2 جرار للخط الثاني للمترو.

18 أغسطس: أعلنت النقل التشغيل التجريبي لبرج إشارات الروضة ضمن مشروع كهربة إشارات خط بني سويف أسيوط بطول 250 كم.

19 أغسطس: شهد الوزير توقيع منحتين لتجديد القاطرات وتطوير منظومة شحن البضائع بالسكة الحديد بقيمة 1.5 مليون يورو.

20 أغسطس: اجتمع الوزير مع وزير البترول والثروة المعدنية لبحث مشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد قنا سفاجا أبو طرطور.

سبتمبر

3 سبتمبر: شهد الوزير توقيع عقد إتفاق إدارة وتشغيل وصيانة العبارتين القاهرة والرياض بين وزارة النقل وشركة القاهرة للعبارات والنقل البحري.

11 سبتمبر: شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة ميناء دمياط وكبرى الشركات الألمانية في تداول محطات الحاويات والموانئ الجافة والوجستيات Eurogate & Contship Italia لعمل أكبر منظومة لوجستية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بإجمالي استثمارات ٧٥٠مليون يورو كمرحلة أولى.

15 سبتمبر: أعلنت النقل أن الوزير أصدر قرارا بتوفير إعتماد مالي عاجل مقداره ١٠٠ مليون جنيه لسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير الخاصة بمحطة دمنهور.

23 سبتمبر: قرر الوزير اعارة اللواء أركان حرب حسين مصطفى حسين الجزيري من القوات المسلحة للعمل رئيسا لمجلس ادارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية خلفا للواء بحري خالد زهران الذي عاد لعمله الأساسي مستشارا بقطاع النقل البحري.

29 سبتمبر: شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين ميناء الإسكندرية وبنك مصر بشأن تحصيل المدفوعات الإلكترونية للخدمات والأنشطة التي تقدمها الهيئة.

أكتوبر

2 أكتوبر: أعلنت النقل تكثيف أعمال تطوير 181 محطة ( 133 تحسين – 48 تطوير ) لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

7 أكتوبر: شارك الوزير في احتفالية تكريم الحكومة الألمانية لشركة هيرنكنشت بمصانعها بمدينة شفاناو حيث كان على رأس الحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

10 أكتوبر: أعلنت النقل انتهاء المرحلة الأولى لأعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق (وادى سعال- سانت كاترين) بجنوب سيناء بطول 75 كم بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه.

13 أكتوبر: شهد الوزير توقيع عدد من العقود مشروع القطار الكهربائي "السلام - العاصمة الإدارية -العاشر من رمضان"، (صيانة الأنظمة والوحدات المتحرك لمدة 13 سنة بإجمالي 110 مليون دولار، وتنفيذ الأعمال المدنية والسكة بإجمالي تكلفة 461 مليون دولار).

15 أكتوبر: أصدر الوزير قرارا وزاريا رقم 598 بتاريخ 692019 بمنح تسهيلات لمعاينة السفن واللنشات الركوب والنزهة.

16 أكتوبر: تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ خضراء صديقة للبيئة.

20 أكتوبر: شهد الوزير تشغيل محطة هليوبوليس بالجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى للركاب.

نوفمبر



4 نوفمبر: أنهى الوزير إعارة اللواء مهندس نادر سمير – رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لوزارة النقل من القوات المسلحة نظرًا لظروفه الصحية، وأصدر قرارًا بتكليف المهندس سامي فرج قائمًا بأعمال رئيس الهيئة.

9 نوفمبر: انتهاء شركة النيل العامة لإنشاء الطرق احدى شركات وزارة النقل من إنشاء وتنفيذ كوبري طنامل بطريق بنها المنصورة وفتحه أمام حركة المرور ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق بطول 70 كم، وأعمال تنفيذ عدد 5 كبارى علوية على الطريق وهي (أسنيت -كفر شكر – صهرجت -بشلا -طنامل ) بتكلفة إجمالية للمشروع 1.4 مليار جنيه.

15 نوفمبر: شهد الوزير توقيع عقود (تصنيع وتوريد 50 جرار جديد وتحديث 50 جرار من الاسطول الحالي وعمل عمرة جسيمة ل41 جرار أخرى من الأسطول الحالي).

21 نوفمبر: أعلن الوزير دخول برج بنى مزار التشغيل ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط بنى سويف أسيوط بطول 250 كم.

22 نوفمبر: بحث الوزير مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التعاون في وضع منظومة أكشاك بريدية في 12 محطة سكة حديد رئيسية وبيع تذاكر السكة الحديد في مكاتب البريد تيسيرا علي المواطنين.

29 نوفمبر: نجحت مصر في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة “C” خلال الانتخابات التي أجريت بالعاصمة البريطانية لندن، حيث حصلت مصر على ١٣٢ صوتا من إجمالي ١٦٥ دولة لها حق التصويت.

ديسمبر

4 ديسمبر: أعلن الدكتور عاطف امام رئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر إجراء أول عملية قلب مفتوح بالمستشفى حيث تم إجراء العملية وتغيير الصمام المترالي لقلب أحد المرضى من العاملين بالهيئة.

5 ديسمبر: استقبل الوزير الدفعة الأولى ( 10 جرارات سكك حديد جديدة ) في ميناء الاسكندرية ضمن عقد تصنيع وتوريد 110جرار جديد وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالي.

7 ديسمبر: شهد الوزير تدشين وانطلاق أولى رحلات العبارة كوين نفرتيتى على الخط الملاحى شرم الشيخ الغردقة.

8 ديسمبر: شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الوزير، إطلاق إشارة دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو، ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

12 ديسمبر: شهد الوزير مراسم توقيع اتفاقية التمويل الخاصة بعقد توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

