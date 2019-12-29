أخبار مصر | مكرم محمد يهنئ أسامة هيكل بتوليه وزارة الدولة للإعلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكرم محمد يهنئ أسامة هيكل بتوليه وزارة الدولة للإعلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، خطابًا لأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام؛ لتهنئته بالمنصب الجديد، بعد اختياره ليتولى حقيبة الإعلام.



وجاء نص الخطاب: "أ توجه إليكم بخالص التهنئة، وثقة القيادة السياسية في شخصكم الكريم، وأدعو الله أن يوفقكم في منصبكم الجديد، لما فيه صالح مصرنا الحبيبة، وأتطلع إلى لقاء في القريب العاجل".



وكان مجلس النواب، وافق خلال الشهر الجاري، على تعيين أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والآثار السابق، ليكون وزيرًا للدولة للإعلام.