أخبار مصر | الجيش الليبي يحقق انتصارات حاسمة لتحرير البلاد من المليشيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يحقق انتصارات حاسمة لتحرير البلاد من المليشيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض الجيش الوطني الليبي، خلال الأيام الماضية، عدة معارك حاسمه لتحرير نقاط حصينه سيطرت عليها مليشيات إرهابية تابعة لقوات السراج واستطاع الجيش الوطني الليبي السيطرة على حي الزهور في منطقة الهضبة جنوب غربي طرابلس ويبعد حوالي 5 كم عن مقر حكومة الوفاق وسط المدينة.

وكما سيطر الجيش الوطني الليبي، على طريق المطار بالكامل جنوبي طرابلس حتى خزانات النفط وكوبري الفروسية، كما حدث تقدم غرب المدينة في منطقة الزاوية ونجح الجيش الوطني الليبي في السيطرة على مصفاة النفط هناك، مما أجبر كتائب الزاوية التابعة لمليشيات الوفاق على الانسحاب للمدينة.

ونجحت القوات الليلية بقيادة خليفة حفتر من تدمير كافة هناجر الطائرات المسلحة بدون طيار التركية الجديدة في قاعدة مصراته الجوية، كانت تستخدمها المليشيات الإرهابية والمسلحة في عمليات جوية ضد الجيش الوطني الليبي.

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وفي سياق آخر، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأيام الماضية اتصالين هاتفيين مع كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزاراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وأكد خلاله على أهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الأمن الإقليمي بأسره، وشدد على ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

وأيضًا أجرى الرئيس، اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم التوافق خلاله على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين الجانبين لتسوية الأزمة الليبية، ومكافحة المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

ومن المنتظر أن تنطلق في القاهرة قمة رباعية بين ومصر واليونان وقبرص وفرنسا خلال شهر يناير لمناقشة الملف الليبي وتدخل بعض الدول في الشأن الليبي بما ينعكس سلبا على استقرار المنطقة.

