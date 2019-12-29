أخبار مصر | رئيس السكة الحديد يتفقد مواقع التشغيل بمحطة الواسطى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس السكة الحديد يتفقد مواقع التشغيل بمحطة الواسطى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه رسلان بضرورة مرور المستويات الاشرافية وعمل لجان انضمامية بين إدارات الهيئة لفحص أحواش المحطات والعمل على نهو الملاحظات بها خلال شهر من تاريخه وذلك من خلال برنامج زمنى بمعرفة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة.
كما تفقد رسلان المزلقانات والتأكيد على إنهاء أعمال التطوير المدني لهذه المزلقانات وخصوصا مزلقان محطة العياط.
شملت الجولة تفقد أعمال تجديدات السكة بالخط الطالع في المسافة بين محطتي البليده والعياط لمسافة 5.50 كم والتي تقوم بها شركة ايرتراك أحد الشركات التابعة للهيئة.
و أكد رئيس الهيئة على ضرورة نهو أعمال تحسين محطة الحوامدية والتي تقوم بها شركة الإنتاج الحربي طبقًا للبرنامج الزمني المقرر.
وفي نهاية الجولة تفقد محطة الواسطي، حيث أكد على ضرورة قيام العاملين بالهيئة بأداء واجبهم نحو أعمال التطوير التي تتم حاليا في كافة القطاعات وأن يكونوا الساعد الأول في ذلك من خلال تحقيق مطالب جمهور الركاب سواء بالقطارات أو المحطات أو الورش والعمل على تحقيق منظومة السلامة على كافة قطاعات الهيئة وخصوصا أمان وسلامة مسير القطارات.