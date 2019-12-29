أخبار مصر | غدًا.. 481 ألف طالب أزهري يؤدون امتحانات النقل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. 481 ألف طالب أزهري يؤدون امتحانات النقل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق إمتحانات النقل للصفوف الإعدادية والثانوية بقطاع المعاهد الأزهرية غدًا الاثنين وتستمر حتى 6 يناير المقبل.



ويؤدي الإمتحانات 481638 طالب وطالبة في مراحل النقل الإعدادي والثانوي ومعاهد البحوث الإسلامية حيث ستبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 15 يناير.



وقرر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية تسيير قوافل من مستشاري قطاع المعاهد الأزهرية للتأكيد من حسن سير العملية الامتحانات والتأكد من الانضباط والالتزام داخل اللجان.