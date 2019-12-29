أخبار مصر | إجراءات جديدة من "التضامن" بشأن خروج بعض المواطنين من الدعم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجراءات جديدة من "التضامن" بشأن خروج بعض المواطنين من الدعم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت أن 26% من الدعم سيتم توجيهه لذوي الإعاقة، و17.5% من الدعم يتم توجيهه للمرأة المعيلة، و9٪ لكبار السن، مؤكدة أن أعداد الأسر التي سيشملها دعم برنامج "تكافل وكرامة" في العام الجديد، كشفت وجود 170 ألف أسرة ستدخل مظلة الدعم النقدي.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته الوزيرة، اليوم، مع محرري الملف؛ وذلك للإعلان عن استراتيجية الوزارة الفترة المقبلة.
وتابعت: "بخصوص الفترة القادمة نركز على بحث تظلمات المواطنين الذين خرجوا من مظلة الدعم، وأصبح لدى الوزارة إمكانية تسجيل التظلم الكترونيًا".
وشددت "القباج" على التزام الوزارة بملف العلاوات الخمسة وبقرار مجلس الدولة، لافتة إلى أن كل القضايا التي رفعها أصحاب المعاشات على الوزارة بلغت 12 ألف قضية، وفي هذا الصدد تم حسمها لصالح الوزارة، في وقت التزمت فيه الوزارة بالقانون.
وأوشحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات يتم مراجعتها في الوقت الحالي وستصدر في العام الجديد.