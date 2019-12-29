أخبار مصر | إجراءات جديدة من "التضامن" بشأن خروج بعض المواطنين من الدعم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجراءات جديدة من "التضامن" بشأن خروج بعض المواطنين من الدعم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة انتهت من المسودة الأولى لقانون الدعم النقدي الموحد، مؤكدة أنه سيتم التركيز على الفئات الهشة في المجتمع، وفي مقدمتهم ذوي الإعاقة والمرأة المعيلة والأيتام وكبار السن.

وأضافت أن 26% من الدعم سيتم توجيهه لذوي الإعاقة، و17.5% من الدعم يتم توجيهه للمرأة المعيلة، و9٪ لكبار السن، مؤكدة أن أعداد الأسر التي سيشملها دعم برنامج "تكافل وكرامة" في العام الجديد، كشفت وجود 170 ألف أسرة ستدخل مظلة الدعم النقدي.



جاء ذلك خلال لقاء عقدته الوزيرة، اليوم، مع محرري الملف؛ وذلك للإعلان عن استراتيجية الوزارة الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال لقاء عقدته الوزيرة، اليوم، مع محرري الملف؛ وذلك للإعلان عن استراتيجية الوزارة الفترة المقبلة. وتابعت: "بخصوص الفترة القادمة نركز على بحث تظلمات المواطنين الذين خرجوا من مظلة الدعم، وأصبح لدى الوزارة إمكانية تسجيل التظلم الكترونيًا".