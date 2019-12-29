شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يكلّف سعيد عبدالغني بتسيير أعمال جامعة دمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تكليف الدكتور سعيد عبدالغني سرور، نائب رئيس جامعة دمنهور لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتسيير أعمال الجامعة حتى نهاية العام الدراسي الجارى، أو لحين صدور قرارًا بتعيين رئيسًا جديدًا للجامعة أيهما أقرب.

كانت المدة القانونية للدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة السابق، انتهت السبت 28 ديسمبر الجارى، ما استدعى صدور قرار الوزير بتكليف «عبدالغني» نائب رئيس الجامعة الحالى، بتسيير أعمال الجامعة، باعتباره النائب الوحيد لرئيس الجامعة.

وأشار القرار إلى أن المادة (113) من قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ تنص على بقاء عضو هيئة التدريس الذي تنتهي خدمته ببلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة خلال العام الدراسي حتى نهايته مع احتفاظه خلال مدة الاستيفاء هذه بكافة مناصبه الإدارية.