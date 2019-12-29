شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يصدر مدونة السلوك الخاصة بالطفل والأسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام مدونة السلوك الخاصة بالطفل والأسرة في الإعلام، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية، وبدعم من منظمة «يونيسف مصر».

أولت الوثيقة اهتمامًا كبيرًا بحقوق الطفل مع التركيز علي ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيفية تعامل الاعلام معهم واللغة التي ينبغي استخدامها معهم بحيث يكونوا مشاركين في العملية الإعلامية فيما يخصهم.

وأتت الوثيقة تفعيلًا لمبادئ الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الطفل، وتفعيلًا لما نادي به الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة حماية الطفل المصري بصفة عامة وذوي القدرات الخاصة بصفة خاصة.