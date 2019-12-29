شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوافق على تخصيص ألف فدان لإنتاج الحرير في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، الأحد، موافقة رئيس مجلس الوزراء على تخصيص 1000 فدان لتنفيذ مبادرة إنتاج الحرير الطبيعي بالمحافظة، وذلك بعد نجاح التجربة على مساحة 50 فدان بقرية أسمنت بمركز الداخلة.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، أن مكونات المشروع تشمل نشاطين زراعي وإنتاجي متكامل، حيث أن النشاط الأول يجري فيه زراعة نبات التوت من الصنف الهندي ذو القيمة الاقتصادية العالية.

أضاف المحافظ أن النشاط الثاني يقوم على إنشاء مركز لتربية ديدان الحرير ومستلزمات المناحل، إضافة إلى إقامة مشتل لإنتاج شتلات التوت، مؤكدا توفير الدعم الكامل من الحكومة لإعادة مثل هذه المشروعات.