شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «السكة الحديد» يوجه بسرعة إنهاء تطوير مزلقان العياط ومحطة الحوامدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، ولجنة المرور من الإدارات المركزية الفنية ومنطقة القاهرة مواقع التشغيل من المحطات والأبراج الكهربية الخاصة بتشغيل مسير القطارات والمزلقانات ومراكز تشغيل السائقين ومشرفي القطارات في المسافة من القاهرة حتى الوسطي.

ووجه «رسلان» بضرورة مرور المستويات الاشرافية وعمل لجان انضمامية بين إدارات الهيئة لفحص أحواش المحطات، والعمل على نهو الملاحظات بها خلال شهر من تاريخه، وذلك من خلال برنامج زمنى بمعرفة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة.

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وتفقد رئيس الهيئة المزلقانات وتم التأكيد خلال الجولة على نهو أعمال التطوير المدني لهذه المزلقانات، خاصة مزلقان محطة العياط، وأعمال تجديدات السكة بالخط الطالع في المسافة بين محطتي البليده والعياط لمسافة 5.50 كم والتي تقوم بها شركة «ايرتراك» أحد الشركات التابعة للهيئة.

وأكد رئيس الهيئة، خلال الجولة، ضرورة نهو أعمال تحسين محطة الحوامدية والتي تقوم بها شركة الإنتاج الحربي طبقًا للبرنامج الزمني المقرر.

وفي نهاية الجولة، تفقد محطة الواسطي حيث أكد ضرورة قيام العاملين بالهيئة بأداء واجبهم نحو أعمال التطوير التي تتم في الهيئة حاليا في كافة القطاعات، وأن يكون أبناء الهيئة هم الساعد الأول في ذلك من خلال تحقيق مطالب جمهور الركاب سواء بالقطارات أو المحطات أو الورش والعمل على تحقيق منظومة السلامة على كافة قطاعات الهيئة وخصوصا أمان وسلامة مسير القطارات.