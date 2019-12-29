شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة السياحة: بوابة العمرة منعت النصابين والسماسرة من استغلال المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام الشاعر، رئيس الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن تطوير وميكنة الغرفة السياحية، وفرت على عملاء شركات السياحة الكثير من الجهد والوقت وحسنت الخدمات المقدمة لهم، قائلا: نسعى لان تعمل شركة السياحة كل شيء من المكتب ونجحنا بنسبة 70% ووفرنا اكثر من 5 آلاف زيارة للمتعاملين مع السياحة وتم التعامل معهم اونلاين، كذلك تسجيل السائقين يتم على الإنترنت.

وأضاف الشاعر، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة، أن الغرفة خصصت أكبر ميزانية فى تاريخها للتدريب وهى 2.5 مليون، وتم تدريب 7500 فرد، وذلك فى كافة المجالات، مثل السائقين فى البحر الأحمر وغيرهم فى الأقصر، وتم تدريبهم فى المحافظات وتوفير القدوم عليهم للقاهرة، كما نظمنا ملتقيات سياحية لشركات السياحة، لتوعية أصحاب الشركات بأهمية تدريب الموظفين، وكذلك توعية المواطنين بالشغل الذى أصبح اون لاين، كما أن هناك تأمين طبيى للعاملين فى شركات السياحة قائلا: نصرف 35 مليون جنيه على التأمين.

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وأكد حسام الشاعر، رئيس الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن المجلس لا يبخل مطلقا على التدريب إيمانا بأهميته فى رفع مستوى الجودة السياحية، مشيرا إلى أنه تم خلال العامين المنصرمين تخصيص أكبر ميزانية فى تاريخ الغرفة للتدريب، بجانب أكبر موازنة أيضا لدعم مشاركة شركات السياحة فى المعارض والمؤتمرات الدولية لزيادة النمو السياحى.

وقال الشاعر، إن بوابة العمرة كانت من أهم الإنجازات للغرفة، بدعم من الرئيس السيسى ووزارة السياحة وانعكست على تنظيم العمرة وحماية المواطنين من النصابين والسماسرة، مشيرا إلى أن لجنة فض المنازعات نجحت فى فض132 منازعة بين شركات السياحة وبعضها.

وأشار إلى أن الغرفة نجحت فى حماية الشركات السياحية المصرية من النصب، حيث تم استرداد 29 مليون جنيه من الشركات السياحة الأجنبية كانت ضائعة على الشركات المصرية السياحية، لافتا إلى أن هناك شركات سياحية مصرية أخذت جزاءات من غرفة السياحة لتحسين الجودة للمواطنين.