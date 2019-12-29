شكرا لقرائتكم خبر عن #الجرب_يتفشى_بتركيا.. مغردون لأردوغان: اهتم بشعبك وتذكر معاناة السوريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج #الجرب_يتفشى_بتركيا، ترند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، حيث حرص المشاركون فى الهاشتاج على دعوة الرئيس التركى أردوغان بالاهتمام بشعبه والنظر إلى الملف الصحى داخل بلاده، بدلا من أطماعه الاستعمارية فى الخارج بداية من سوريا والعدوان التركى على شمال سوريا، ووصولا إلى نيته الخبيثة بإرسال جنود أتراك إلى دولة ليبيا.













وبينما ينشغل الرئيس التركى بأطماعه الخارجية، ترفع المؤسسات الصحية فى إسطنبول شعار "احذر أنت فى تركيا .. مرض الجرب يحاصرك"، محذرةً المواطنين والزائرين من خطر الإصابة بالجرب، حيث تشهد عدد من المدن التركية انتشارا غير مسبوق للمرض، وترتفع نسب الإصابة خاصة فى ظل عدم توفر الأدوية اللازمة للعلاج.

وأكدت تنسيقية غرف المهن الصحية فى إسطنبول، أن هناك زيادة كبيرة فى وقائع الإصابة بمرض الجرب فى مدينة إسطنبول، داعية أهالى المدينة لتوخى الحذر.

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وأكدت تنسيقية المهن الصحية التى تضم غرفة أطباء إسطنبول، وغرفة الصيادلة، وغرفة الأطباء البيطريين، وغرفة أطباء الأسنان، أكدت أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا فى عدد الإصابات بمرض الجرب فى مدينة إسطنبول، مقارنة بالمدن الأخرى.

ومن جانبها وزارة الصحة التركية حذرت ديسمبر الجارى من انتشار مرض “الجرب” فى عدد من المدن التركية، ودعت المواطنين فى حالة ظهور أعراض المرض عليهم إلى التوجه للمستشفيات على الفور.

ودعت وزارة الصحة المواطنين، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، لتوخى الحذر، خوفًا من الإصابة بمرض الجرب، وقالت الوزارة إنه: "فى حالة ظهور أى أعراض، يجب مراجعة المؤسسات الصحية بشكل عاجل".

من جهة أخرى حذر الصيادلة الأتراك من عدم توافر الأدوية الخاصة بعلاج مرض الجرب. بينما أوضحت وزارة الصحة أن هناك 368 ألف عبوة دواء لعلاج مرض الجرب فى عموم المحافظات التركية.