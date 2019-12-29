شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاكر: 22.3 مليار جنيه حجم الإنفاق على رفع كفاءة شبكة توزيع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عمليات الربط مع السودان سيتم تدشينها 12 يناير 2020 بقدرة 50 ميجاوات، فيما تشهد مناقشات الربط مع قبرص تقدما على مستوى المناقشات التقنية لتعريز عمليات الربط بقدرة 2000 ميجاوات على مرحلتين، وصولا إلى أوروبا من خلال قبرص وجزيرة كريت ثم اليونان.

وقال شاكر: "خططنا تركز على الربط مع دول الخليج، وكذلك تعزيز عمليات الربط مع السوق الأفريقية، ولدينا إمكانيات كبيرة فى هذا الامر، حيث أن أفريقيا تمتلك 32% من طاقة الرياح عالميا، وبالتالى تمتلك قدرات كهربائية مركبة"، موضحًا أنه تم ضخ استثمارات لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بتكلفة تصل لنحو 22.3 مليار جنيه.

وأوضح وزير الكهرباء، أن هناك فريق للوكالة الدولية للطاقة الذرية قام بزيارة مشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية والتى يتم تنفيها مع الجانب الروسى، وأكد الفريق أن تنفيذ مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية المصرية يمثل علامة مميزة فى سبيل بدء مرحلة إنشاء المحطة النووية الأولى، متابعًا: "أننا نواجه عدد من التحديات فى مقدمتها تقادم الشبكة، والزحف العمرانى، وتحسين جودة الخدمة، ووصلنا لمستويات متقدمة، حيث وصلت معدلات مستوى إنهاء شكاوى انقطاع التيار لنحو 3 دقائق".

وقال وزير الكهرباء: "نتبنى خطة طموحة لتحويل العداد الحالية إلى عدادات ذكية، حيز وصلت عدد العدادات الذكية التى تم تركيبها نحو 250 ألف عداد، ووصل عدد العداد مسبقة الدفع نحو 8.6 مليون عداد حتى شهر نوفمبر الماضى، وكشافا عن خطة لزيادة عدد مراكز التحكم إلى نحو 47 مركزا بحلول عام 2025، مؤكدًا على تحسن مصر فى التقارير الدولية، حيث ارتفعت ترتيب مصر من المركز 145 ضمن 185 ووصلنا إلى المركز 77 من 190، وبالتالى تقدمنا 68 مركزا خلال الخمسة سنوات الماضية.

وتابع شاكر حديثه: "أننا تلقينا 4.7 مليون مكالمة من خلال الرقم المختصر 121 لشكاوى الكهرباء، وتم التعامل معها بجدية، وأن نجاح قطاع الكهرباء فى تحقيق الاكتفاء الذاتى يرجع إلى التعاون أيضا مع وزارة البترول والتى وفرت الغاز للمحطات، وبالتالى فإنها قصة نجاح مشتركة".

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وأضاف الوزير: "وصلنا لمرحلة الاكتفاء الذاتى من الكهرباء بدء من يونيو 2015، وعزز هذا مساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى لنا منذ اللحظات الأولى والاتفاق مع شركة سيمنس العالمية، وكنا نجتمع أسبوعيا لمتابعة خطط التنفيذ، واستطعنا أن نضيف 14400 ميجاوات، واتبعنا نظم الدورة المركبة فى عمليات التشغيل والتى تعزز من كفاءة التشغيل وزيادة عمليات الإنتاج".

واستطرد محمد شاكر: "نركز خلال الفترة المقبلة على تصدير الكهرباء للخارج، من خلال تعزيز عمليات الربط، ، حيث أن القدرات الإنتاجية حاليا أكبر من الاحتياجات، وأصبح لدينا احتياطى يصل لنحو 25% حاليا، فيما قمنا بإضافة 28 ألف ميجاوات"، متوقعًا أن تصل الأطوال المركبة فى شبكة الجهد الفائق 6006 كيلو متر، مقارنة بنحو 2300 كيلو متر وبالتالى فإننا أضفنا أكثر من مرة ونصف خلال الفترة الحالية من حجم الشبكة على مدار 60 عاما.

وأشار وزير الكهرباء، إلى أن هذه الجهود عززت من توصيل الخدمة لجميع الأفراد والمؤسسات بجودة عالية، مضيفًا: "سطرنا قصة نجاح فى قطاع الطاقة المتجددة، حيث تعد مزرعة بنبان لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية من أكبر المزارع فى أفريقيا والشرق الأوسط ونتوسع فيها لتصبح أكبر محطة عالميا، حيث نشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات فى هذا المجال ووصل حجم الاستثمارات فى هذا القطاع نحو 2 مليار دولار من خلال القطاع الخاص والتعاون مع المؤسسات الدولي".

ولفت شاكر، إلى أنه تم تحديث استراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2040 على أن يتم رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 33% عام2025 ونحو 45% عام 230 ونحو 55% عام 2035، ووصولا إلى 61% عام 2040، مضيفًا: "أضفنا نحو 30 محطة كهرباء واستطعنا مضاعفة الإنتاج خلال أربعة سنوات، فيما وصلت عدد مراكز التحكم لنحو 7 مراكز حاليا".

وأضاف شاكر، أن أفريقيا تمتلك نحو 40% من قدرات إنتاج الطاقة الشمسية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن عمليات توزيع الكهرباء تحتاج إلى قدرات تمويلية عالية، مؤكدًا أنه بنهاية عام 2020 سوف نصل إلى قدرات كبيرة فى عمليات نقل وتوزيع الكهرباء، وأوضح أننا خلال العامين الماضيين صرفنا 11 ضعفا ما تم إنفاق على القطاع.