شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة السياحة: جولات الرئيس السيسي الخارجية انعكست على عودة السياحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام الشاعر، رئيس الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن ما تحقق من إنجازات فى قطاع السياحة كان كبير وانعكس على السياحة فى مصر، وأهمها الاستقرار فى مصر والذى أثر بشكل كبير على نشاط السياحة، وكل ذلك كان بدعم من الرئيس السيسى.

وأضاف الشاعر، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة، أن الرئيس السيسى ورئيس الوزراء دعموا قطاع السياحة بشكل كبير فى الفترة السابقة ما انعكس على شكل السياحة فى مصر وعودتها مرة أخرى، مؤكدا أن نشاط الرئيس الخارجى مع الدول أعاد التعاون مرة أخرى مع تلك الدول ما انعكس على السياحة.

وقال حسام الشاعر، إن الفترة السابقة شهدت حل مشاكل كثيرة، وهذا انعكس على ملفات هامة منها ملف العمرة، والنقل السياحى، ومشاكل مع جهات أخرى، لأن أغلب مشاكل السياحة مع وزرات أخرى.

وكانت الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، ناقشت اليوم، تقرير مجلس الإدارة عن العام المنقضى وأقرت الميزانية العامة للغرفة موجهة الشكر إلى مجلس الإدارة على ما حققه من إنجازات عديدة خلال العام المنقضى فى مقدمتها بوابة العمرة المصرية.

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واتخذت الجمعية العمومية عدة قرارات منها زيادة المخصصات للتدريب وتنويع برامج التدريب لتشمل كافة الأنشطة السياحية والاستعانة بخبرات متميزة بتلك الدورات على أن تشمل أصحاب شركات السياحة وجميع العاملين بالشركات.

وأكد حسام الشاعر، رئيس الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن المجلس لا يبخل مطلقا على التدريب إيمانا بأهميته فى رفع مستوى الجودة السياحية، مشيرا إلى أنه تم خلال العامين المنصرمين تخصيص أكبر ميزانية فى تاريخ الغرفة للتدريب، بجانب أكبر موازنة أيضا لدعم مشاركة شركات السياحة فى المعارض والمؤتمرات الدولية لزيادة النمو السياحى.

وقررت الجمعية تشكيل لجنة انضباط لأول مرة بالغرفة من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية لتحقيق الانضباط والقضاء على أى أحداث أو تجاوزات مهنية واخلاقية تحدث الفرقة داخل الشركات وتفتيت وحدتهم، وتكليف اللجنة بوضع لائحة جزاءات يتم تطبيقها.

كما وافقت الجمعية على بدء وضع ضوابط حاسمة لمواجهة ظاهرة حرق الأسعار التى تضر بالاقتصاد القومى ومصالح الشركات وتوقيع جزاءات رادعة على المخالفين، بجانب وضع ضوابط لمواجهة عمل السماسرة، فى تنظيم الرحلات السياحية وبما يضر بسمعة مصر السياحية بالخارج، كما تم تكليف المجلس بوضع آلية لعمل الشركات طبقا للتطورات التكنولوجية الحديثة وآليات التسويق الإلكترونى.