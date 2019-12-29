شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة لسيدات الفيوم: عليكن التصدى لمحاولات أبنائكم للهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وليلى طه مقررة المجلس القومى للمرأة بالفيوم، فى ملتقى "سيدات الفيوم" الذى ينظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الهجرة ومحافظة الفيوم، للتوعية بمخاطر الهجرة الشرعية، ضمن مبادرة "مراكب النجاة"، التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وشهد الملتقى استعراض نتيجة التعاون بين وزارة الهجرة والمجلس القومى للمرأة، فى إطار المبادرة، وذلك فى إطار مشاركة المجلس فى حملة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم أن المرأة المصرية هى أساس المجتمع المصرى، ولديها قدرة كبيرة على التحمل والعطاء دون مقابل؛ فالمرأة المصرية عظيمة بأخلاقها وصفاتها وقدراتها.

وأكدت وزيرة الهجرة أن المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، يقوم بدعم ومساندة المرأة المصرية، ويبذل جهودًا كبيرة فى المشكلات التى تواجهها والعمل على حلها، معربة عن سعادتها بزيارة المجلس ومعرفة دوره وما يقدمه للمرأة المصرية.

ووجهت وزيرة الهجرة حديثها لسيدات الفيوم بأن يتصدوا لمحاولات أبنائهم للهجرة غير الشرعية التى تعرضهم لمخاطر كبيرة تصل للغرق والموت، مضيفة أن عليهن أن يشجعوهم على العمل والسعى الآمن، دون ضغوط رغبة فى مستوى معيشى أفضل، متابعة أن مصر فى حاجة لأبنائها وقالت: "لن تقوم بلدنا إلا بسواعد أبنائها".

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من جانبها، استعرضت ليلى طه، مقررة المجلس القومى للمرأة بالفيوم، ما تم خلال الأسبوع الماضى من ورش عمل ضمن مبادرة "مراكب النجاة"، حيث عقدت ورشتى عمل يوم الخميس 26/12/2019 للرائدات الاجتماعيات والصحيات ومحو الأمية والزراعيات لعدد 75 رائدة، بقاعات مديرية الزراعة بالفيوم لتدريبهم على المشاركة بفعالية فى مبادرة "مراكب النجاة" من خلال التعريف بأهدافها، وكذا تم عقد ورشتين يوم السبت الموافق ٢٨ من ديسمبر 2019 لـ 75 رائدة أخرى، بخلاف مشرفى الفرع على المبادرة.

وأضافت السيدة ليلى طه أن هناك 100 متطوعة ومتطوع بالفرع من جميع القرى للمشاركة، وذلك بحضور بعض القيادات من الأمانة العامة بالمجلس لمتابعة التدريب، ويأتى هذا ضمن حملة "طرق الأبواب" التى انطلقت بالتوازى مع مبادرة "مراكب النجاة" حتى يتمكن المتدربون من زيارة قرى وعزب المحافظة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وتابعت أنه تم زيارة 15 قرية رئيسية بتوابعها 60 تابعًا بمركز إطسا، موضحة أن حملة "طرق الأبواب" قد أسفرت عن مقابلة المستهدفين للمبادرة فى حدود 40000 شخص، وقد شارك فيها 75 رائدة من اللائى تم تدريبهن، بخلاف الشباب المتطوع والذى بلغ عدده 25 متطوعة ومتطوع، وكذا مشاركة عضوات فرع المجلس القومى للمرأة.