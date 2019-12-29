شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزيرة الهجرة تشارك طلاب الفيوم لعبة "نط الحبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على تفقد الألعاب الرياضية التى تنفذها الوزارة، وقامت بمداعبتهم ومشاركتهم فى عدد من الألعاب الرياضية والمشاركة فى رياضة "نط الحبل".

والتقت الوزيرة والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، ضمن فعاليات مبادرة مراكب النجاة، التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، طلبة المدرسة الفندقية بالمحافظة، بمنطقة دمّو؛ للتحدث معهم حول مخاطر الهجرة غير الشرعية.

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ووجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة حديثها للطلبة؛ حيث أكدت على ضرورة اعتزازهم بمحافظتهم وبلدهم مصر، وأن يفخرو كونهم أبناء هذا البلد صاحب الحضارة الكبيرة، مضيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بالشباب والأطفال المصريين، ويوجه برعايتهم واحتضانهم وتوفير كافة الإمكانيات التى تساعدهم على التطور وبناء صفاتهم الشخصية.

وأشارت وزيرة الهجرة، خلال حديثها مع الطلبة إلى مخاطر الهجرة الشرعية، ومدى الصعوبات التى يواجهها الشباب المصرى خلال رحلة سفره عبر مراكب الموت ليصبح فريسة للمحتالين وتجار البشر ممن يستغلون رغبتهم فى البحث عن فرصة عمل أفضل أو تحسين مصدر دخله، موضحة أن الدولة المصرية ليست ضد الهجرة الآمنة، وإنما تقف بالمرصاد للهجرة غير الشرعية التى تهدر حقوق أبنائها وتعرض حياتهم للخطر.

ونصحت مكرم، الأطفال والشباب المشاركين بالفعالية بأن لا ينساقوا وراء أى مروج للهجرة غير الشرعية بل عليهم مواجهة هذه الأفكار التى تستنزفهم وتعرضهم للمخاطر، كما أن لديهم فرص مختلفة فى بلدهم حتى يحققوا نجاحات كبيرة، شريطة أن يؤمنوا بأنهم قادرون على ذلك مهما كانت التحديات.

تعد مدرسة دمّو الفندقية، هى المدرسة الفندقية الثانية بالمحافظة، بعد مدرسة شكشوك الفندقية المتقدمة، ويتبع التعليم الفندقى الإدارة العامة للتعليم التجارى بالمديرية، وبانضمام مدرسة دمو إلى التعليم الفنى يصبح بالفيوم 4 مدارس متقدمة نظام السنوات الخمس واحدة تجارية وواحدة صناعية واثنتين فندقية.