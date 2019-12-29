شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتداء على مشجعي «المصري» في دمياط.. والأمن يتدخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعرض مشجعو المصري البورسعيدي، لاشتباكات أثناء تواجدهم بإحدى الاستراحات بمدينة دمياط، خلال رحلتهم إلى الإسكندرية، لمؤازرة فريقها في مواجهة بيراميدز، المقرر لها اليوم الأحد، في الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وقال مصدر أمني إنه تم تحديد المعتدين والقاء القبض عليهم دون تحديد عددهم. ودخل عدد من الجماهير في مناقشة حادة مع أحد الأشخاص في مدينة دمياط داخل الاستراحة، وتطورت إلى مشادات ثم اشتباكات. يذكر أن المصري وبيراميدز يحتلان صدارة المجموعة الأولى ببطولة الكونفيدرالية برصيد 6 نقاط.

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