شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية شركات السياحة»: لجنة لتحقيق الانضباط المهني والأخلاقي وضوابط لمواجهة حرق الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة برقية شكر وتأييد إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لمساندته لصناعة السياحة والدعم اللامحدود والغير مسبوق الذي تقدمه الدولة للسياحة.

وأكدت الجمعية مساندتها الكبرى لجهود الرئيس السيسي وسياسته الداخلية التي حققت الأمن والاستقرار بمصر والتطوير والتحديث الذي تشهده كل بقاع مصر لتحقيق تنمية شاملة غير مسبوقة وبما يصب في تحقيق صالح صناعة السياحة، بجانب سياسة مصر الخارجية التي يتبناها الرئيس، والتي أعادت مصر لمكانتها إقليميًا ودوليًا والتي ساهمت في التحسين الكبير لصورة مصر بالخارج لتصبح محط إعجاب العالم كله، مشيرة إلى أن هذه النجاحات الخارجية والداخلية ساهمت بشكل كبير في أن تحقق صناعة السياحة نجاحات غير مسبوقة.

جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التي انعقدت، ظهر الأحد، برئاسة حسام الشاعر، رئيس الغرفة، وحضور مجدي شلبي، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الشركات، وجميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وأكد حسام الشاعر، رئيس الغرفة، أن هناك اهتمام حقيقي وملموس من الرئيس عبدالفتاح السيسي بصناعة السياحة، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الملفات التي تم حسمها والقرارات التي تم اتخاذها بتدخل مباشر وقوي من الرئيس، موضحًا أن الكثير من القرارات التي طالب بها القطاع ومنذ عقود تحققت الفترة الأخيرة، والتي تعد العصر الذهبي لدعم ومساندة صناعة السياحة، موجهًا الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لدعمه الكبير للسياحة، وتبنيه عدة قرارات مهمة، آخرها إنشاء بوابة العمرة المصرية وقصر تنظيم الرحالات على شركات السياحة.

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ووجهت الجمعية العمومية الشكر إلى الدكتورة رانيا النشاط، وزيرة التعاون الدولي، على الفترة التي تولت فيها مسؤولية وزارة السياحة، والتي شهدت تحقيق إنجازات عديدة بفضل التعاون الكبير بين الوزارة والقطاع السياحي الخاص، كما رحبت الجمعية بتولي الدكتور خالد العناني مسؤولية السياحة بجانب الآثار، معربين عن ثقتهم في استمرار الإنجازات مع الوزير الجديد، والذي تربطه علاقات متميزة بالقطاع السياحي بجانب خبراته السياحية السابقة.

وناقشت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن العام المنقضي، وأقرت الميزانية العامة للغرفة، موجهة الشكر إلى مجلس الإدارة على ما حققه من إنجازات عديدة خلال العام المنقضي في مقدمتها بوابة العمرة المصرية.

واتخذت الجمعية العمومية عدة قرارات مهمة، منها زيادة المخصصات للتدريب وتنويع برامج التدريب لتشمل كافة الأنشطة السياحية والاستعانة بخبرات متميزة بتلك الدورات على أن تشمل أصحاب شركات السياحة وجميع العاملين بالشركات.

وأكد «الشاعر» أن المجلس لا يبخل مطلقًا على التدريب إيمانًا بأهميته في رفع مستوي الجودة السياحية، مشيرًا إلى أنه تم خلال العام المنصرم تخصيص أكبر ميزانية في تاريخ الغرفة للتدريب، بجانب أكبر موازنة أيضًا لدعم مشاركة شركات السياحة في المعارض والمؤتمرات الدولية لزيادة النمو السياحي.

وقررت الجمعية تشكيل لجنة انضباط لأول مرة بالغرفة من أعضاء مجلس الادارة والجمعية العمومية لتحقيق الانضباط والقضاء على أي احداث أو تجاوزات مهنية وأخلاقية تحدث الفرقة داخل الشركات وتفتيت وحدتهم، وتكليف اللجنة بوضع لائحة جزاءات يتم تطبيقها.

ووافقت الجمعية على بدء وضع ضوابط حاسمة لمواجهة ظاهرة حرق الأسعار التي تضر بالاقتصاد القومي ومصالح الشركات وتوقيع جزاءات رادعة على المخالفين، بجانب وضع ضوابط لمواجهة عمل السماسرة والخرتية في تنظيم الرحلات السياحية وبما يضر بسمعة مصر السياحية بالخارج، كما تم تكليف المجلس بوضع آلية لعمل الشركات طبقا للتطورات التكنولوجية الحديثة وآليات التسويق الإلكتروني.