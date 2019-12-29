شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يدعو لاجتماع مجلس النقابة غدًا الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، مجلس النقابة لاجتماع يعقد ظهر غد، الإثنين.

وقال النقيب، إن جدول أعمال الاجتماع يضم استكمال ما جاء في جدول أعمال الاجتماع الأخير، الذي استنفد كل وقته في الموافقة على تعديلات بلائحة مشروع علاج الصحفيين.

وأضاف أن الاجتماع غدًا سيستعرض ما قامت به لجان المجلس خلال عام 2019، وجدول أعمال العام المقبل، بالإضافة إلى شؤون المبنى والنقابة والموظفين.