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شكرا لقرائتكم خبر عن الزقازيق تتجمّل استعدادًا لاحتفالات أعياد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، اليوم الأحد، حملة نظافة عامة وأعمال تطوير وتجميل بمختلف الميادين والشوارع استعدادًا لأعياد الكريسماس «وذلك بناء على تعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وبتكليف من اللواء ضياء الدين أبوالعزم، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بضرورة متابعة اعمال النظافة والتجميل استعدادًا لاحتفالات أعياد الميلاد».
بدأت الحملة أعمالها من ميدان الصاغة طريق الكورنيش امتداد شارع المحافظة وصولا إلى موقف المنصورة وطريق الزراعة، هذا بالإضافة إلى أعمال النظافة اليومية بالوحدات المحلية ببردين، أم الزين، الزنكلون، الزهراء، شيبة التابعة لرئاسة المركز والتي شملت أعمال رفع القمامة والمخلفات مع إزالة الأتربة من جانبى الأرصفة بجانب نظافة المتنزهات وزراعة وتهذيب الأشجار.
وأكد اللواء ضياء الدين أبوالعزم، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أن هذه الأعمال مستمرة على مدار الفترة المقبلة للوصول إلى أزهي صورة ممكنة تليق بالمواطن، استعدادًا لاحتفالات مصر بعيد الميلاد المجيد.
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