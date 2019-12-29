شكرا لقرائتكم خبر عن «سيد درويش» فنان الشعب في قصر ثقافة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظم قصر ثقافة أسوان محاضرة بعنوان «سيد درويش ودوره في الفن المصرى» ألقتها ريهام رفعت، مدرس تربية موسيقية، وذلك ضمن نشاط نادى التذوق السمعى بقصر ثقافة أسوان. وأشارت ريهام رفعت إلى أن درويش لقبه النقاد بـ«فنان الشعب» وكان له دوره في استنهاض الحس الوطني أثناء ثورة 1919، إضافة إلى إسهاماته في تطوير الموسيقى العربية، وكان ثائراً حقيقياً، فقد غيّر مفهوم الغناء وتطرق لموضوعات لم يجرؤ أحد على تناولها، مثل الأغاني التي عددت مشاكل الطوائف العمالية التي اختلط بها في بداية حياته عندما كان يشتغل بأعمال بسيطة، وأنه كان ناقداً موسيقياً محترفاً في المجلات التي كانت تصدر في ذلك الوقت، وكان يوقع مقالاته باسم «خادم الموسيقى»، وقد ترك خلفه إرثاً موسيقياً وغنائياً كبيراً يشمل عشرات الأغاني والموشحات والمسرحيات الغنائية، ويظل عمله الأكثر رسوخاً في الوجدان هو «بلادي بلادي» الذي أصبح فيما بعد النشيد الوطني المصري.

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