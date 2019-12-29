شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يعقد ورشة عمل حول «حياة كريمة» بمشاركة 6 محافظين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، ورشة عمل موسعة على مدار اليوم بحضور كل من المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، واللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، ومديري مديريات التضامن الاجتماعي، ورؤساء الأجهزة التنفيذية لهيئات الأبنية التعليمية، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بكل محافظة، فضلاً عن فرق وحدات إدارة مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظات المستهدفة.

جانب من اجتماع وزير التنمية المحلية مع محافظين الصعيد

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، تهدف إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القري الأكثر إحتياجاً التي تم إختيارها لتنفيذ المبادرة بها، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، والعمل على خفض معدلات الفقر، وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القري للمرأة المعيلة والشباب.

جانب من اجتماع وزير التنمية المحلية مع محافظين الصعيد

وقال اللواء محمود شعراوي، «إنه تم اختيار143 قرية لتنفيذ المبادرة بها خلال المرحلة الأولي ب11 محافظة، لافتاً إلى عملية اختيار القرى الأكثر إحتياجًا التي ستنفذ بها المبادرة يتم وفقاً لبحوث الدخل والإنفاق التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تصل بها نسبة الفقر إلى حوالي 70%».

جاء ذلك خلال كلمة الوزير محمود شعراوي، خلال ورشة العمل التي يعقدها بمحافظة الأقصر لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في القري ال143 المستهدفة في المرحلة الأولي بمحافظات الجمهورية، وذلك بحضور كل من محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، واللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، ومديري مديريات التضامن الاجتماعي، ورؤساء الأجهزة التنفيذية لهيئات الأبنية التعليمية، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بكل محافظة، فضلاً عن أعضاء الوحدة المركزية التي تم تشكيلها في وزارة التنمية المحلية وفرق وحدات إدارة مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظات المستهدفة.

جانب من اجتماع وزير التنمية المحلية مع محافظين الصعيد

وأشار الوزير، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إنطلاقة كبيرة في عملية تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها في تلك القري، للإسراع في تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وتكليفات السيد رئيس الوزراء، بتسريع إجراءات تنفيذ مشروعات المبادرة قبل نهاية العام المالي الحالي2019/2020 وإستكمال باقي المشروعات في القري المستهدفة في العام المالي القادم.

جانب من اجتماع وزير التنمية المحلية مع محافظين الصعيد

وأشار الوزير، إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، يتابع بشكل يومي مع وزارة التنمية المحلية بإعتبارها المشرف على عملية تنفيذ المبادرة، وأكد شعراوى، أن الوزارة تتعاون وتنسق مع وزارتي التخطيط والتضامن الاجتماعي، والجميع يعمل كفريق عمل واحد وهناك تنسيق مستمر فيما يخص المبادرة لتذليل اَي تحديات أو معوقات تواجه عملية تنفيذ المشروعات، مؤكداً على ضرورة أن يشعر المواطن في تلك القري بنتائج تلك المبادرة بصورة سريعة على أرض الواقع.

جانب من اجتماع وزير التنمية المحلية مع محافظين الصعيد

وقال شعراوي، «إن وزارة التنمية المحلية قامت خلال الشهر الجاري بإنشاء وحدة مركزية خاصة بالمبادرة، وعرضها على السيد رئيس مجلس الوزراء، كما تم تشكيل وحدات مماثلة في كافة محافظات المرحلة الأولي، موضحًا أن هذه الوحدة المركزية ستتولى الإشراف على عملية التنفيذ، بالاضافة إلى المتابعة الفنية وإعداد التقارير ورفعها إلى الجهات المعنية حول سير العمل بالمشروع، لافتاً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تشكيل مجموعات وفرق عمل للقيام بجولات ميدانية وعقد جلسات للتشاور مع مواطني تلك القري لاستعراض المشروعات التي سيتم تنفيذها».

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية المشاركة المجتمعية ورجال الأعمال بالمحافظات التي ستنفذ بها المبادرة في دعم الجهود الحكومية لسرعة تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الدولة وتنفيذ المبادرة في القرى الأكثر احتياجاً بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في حياة مواطني هذه القري.

جانب من اجتماع وزير التنمية المحلية مع محافظين الصعيد

وأوضح شعراوي، أن استثمارات المرحلة الأولي للمبادرة تبلغ حوالي 4.2 مليار جنيه موزعة على مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب وبناء ورفع كفاءة لعدد من المدارس وتطوير الوحدات الصحية، فضلاً عن تطوير لخدمات البيئة والطرق ومراكز الشباب والطب البيطرى والتموين في القرى المستهدفة.

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وأوضح شعراوي، أن الهدف من تلك المبادرة هو خدمة المواطن البسيط في تلك القري التي ستنفذ المبادرة بها، وتوصيل الخدمات الأساسية له خاصة الصرف الصحي ومياه الشرب.

جانب من اجتماع وزير التنمية المحلية مع محافظين الصعيد

وأضاف الوزير، أنه خلال الفترة الماضية قامت الوزارات المعنية بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية والقيام بتدخلات سكن كريم وتطوير الخدمات الاجتماعية لحوالي 14 ألف أسرة من الأسر الأولي بالرعاية في هذه القرى.

وأكد الوزير، على أن الحكومة تسعي بجدية للإنتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة في تلك القري، وقال شعراوي «إنه سيتم توفير خدمات لمحو الأمية والتدريب التحويلي لأبناء القري المستهدفة ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل في إطار جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو برنامج «مشروعك» التابع للوزارة وصندوق التنمية المحلية، مشيراً إلى أن الوزارة تولي إهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة وإيجاد فرص عمل لها في القري المستهدفة بما يساعد في تقليل حجم الزيادة السكانية».

جانب من اجتماع وزير التنمية المحلية مع محافظين الصعيد

وأضاف الوزير أنه سيتم متابعة تنفيذ المشروعات كل أسبوع بشكل محلي ومركزي، وأكد على أهمية المتابعة المستمرة من السادة المحافظين من المسئولين عن متابعة وتنفيذ المبادرة والوحدات التي تم تشكيلها في كل محافظة، لافتاً إلى أهمية أن يكون هناك دور للمقاولين المحليين بالمحافظات وإسناد بعض المشروعات لهم لسرعة تنفيذ المشروعات وتوفير فرص عمل لأبناء تلك القري خلال تنفيذ المشروعات.

وشدد شعراوي، على أن الوزارة والحكومة لا تملك رفاهية الوقت للإنتهاء من المشروعات المستهدفة، وسيتم المتابعة بشكل يومي، وطالب الوزير من كافة العاملين على تنفيذ تلك المبادرة بالتواصل معه شخصياً لحل اَي مشكلات أو معوقات خاصة بتنفيذ المشروعات لسرعة حلها على الفور.

ومن جانبه رحب المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، بوزير التنمية المحلية، والمحافظين المشاركين في ورشة العمل، معرباً عن سعادته بإختيار الأقصر عاصمة السياحة في العالم لتحتضن هذا اللقاء مؤكدا أن هذه المبادرة تضمن حق المواطن في الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدرات الأسر داخل القري بما يمكنهم من القيام بأعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل في القرى بمشروعات كثيفة العمالة فضلاً عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

جانب من اجتماع وزير التنمية المحلية مع محافظين الصعيد

وإستعرض إجراءات مبادرة «حياة كريمة» في الأقصر، والتى تستهدف عدد 22 قرية على مستوى 5 مراكز ومدن بالمحافظة، لتكون محافظة الأقصر ضمن أكبر المحافظات التي يتم إستهداف عدد كبير من القري بها، شارحاً خطط العمل التفصيلية التي تم وضعها لتلبية إحتياجات تلك القرى من المشروعات التنموية.

موضحاً أن المبادرة سيتم تنفيذها في 13 قرية ونجع بإسنا هم، ( النجوع قبلي والوسطي وكومير واصفون والمعلة وكيمان المطاعنة والحميدات والنمسا والحلة والدير والكلابية وطفنيس وقري توماس 3 ) وفي 4 قري بمدينة أرمنت هم ( الرزيقات قبلي وبحري والمحاميد قبلي والرياينة)، وفي 3 قري بمدينة القرنة هم ( القبلي قامولا والغربي قامولا والشيخ عامر) بالإضافة إلى قرية المدامود بحري بمدينة الزينية وقرية العديسات قبلي بمدينة الطود.

جدير بالذكر أن مبادرة «حياة كريمة»، تأتي إستجابة لدعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكاتف الحكومة والمجتمع المدني لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية في القرى الأكثر إحتياجاً وبما يساهم في أحداث نقلة نوعية في حياة مواطني هذه القري، وتبلغ استثمارات المرحلة الاولي للمبادرة حوالي 4.2 مليار جنية.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بقيام وزارة التنمية المحلية بالإشراف على المبادرة والتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية، وقامت الوزارة بالإنتهاء من إنشاء وحدة مركزية خاصة بالمبادرة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء، حيث ستتولي تلك الوحدة الإشراف على تنفيذ المبادرة، والمتابعة الفنية وإعداد التقارير ورفعها إلى الجهات المعنية حول سير العمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشريكة على المستوى المركزي وفي المحافظات.

جانب من اجتماع وزير التنمية المحلية مع محافظين الصعيد

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جانب من اجتماع وزير التنمية المحلية مع محافظين الصعيد

جانب من اجتماع وزير التنمية المحلية مع محافظين الصعيد

جانب من اجتماع وزير التنمية المحلية مع محافظين الصعيد

جانب من اجتماع وزير التنمية المحلية مع محافظين الصعيد

جانب من اجتماع وزير التنمية المحلية مع محافظين الصعيد