شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القاهرة» تبدأ استلام «التابلت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم في القاهرة، إجراءات استلام أجهزة «التابلت» الخاصة بالصف الأول الثانوي. وجرى استلام أجهزة «التابلت» بمخازن المديرية استعدادا لتسليمها للإدارت التعليمية وتسليمها للطلبة. ويسدد طلاب الصف الأول الثانوي مبلغ 100 جنيه قيمة التأمين على جهاز «التابلت» بأحد مكاتي البريد وتسليم ايصال السداد للمدرسة وكتابة تعهد من قبل ولي أمر الطالب قبل استلام الجهاز.

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