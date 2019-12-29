شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء المقبل.. اجتماع لوزيري البيئة والسياحة ومحافظ البحر الأحمر لبحث «رسوم المحميات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر عن تحديد، الثلاثاء المقبل، لعقد اجتماع مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، ورئيس غرف سياحة الغوص والأنشطة البحرية، لمناقشة قرارات وزيرة البيئة الخاصة بتحصيل رسوم زيارة للمحميات الطبيعية وأوجه الاعتراض عليها.

كان المئات من ملاك اللنشات ومراكز الغوص بالبحر الأحمر قد أوقفوا الرحلات البحرية منذ، أمس السبت، اعتراضًا على قرار وزيرة البيئة بشأن تحصيل رسوم زيارة بقيمة تتراوح ما بين 5 إلى 10 دولارات على كل سائح للمحميات الطبيعية.