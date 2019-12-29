شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمين الاجتماعي»: خدمات نظم المعلومات تقتصر على الاستعلام فقط الأول والثاني من يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الأحد، أن خدمات نظام المعلومات بالحاسب الآلي للهيئة ستقتصر على خدمات الاستعلام فقط، يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وقالت الهيئة في بيان لها، الأحد: «تعلن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن خدمات نظام المعلومات بالحاسب الآلي للهيئة سوف تقتصر على خدمات الاستعلام فقط، وذلك يومي الأربعاء والخميس الأول والثاني من يناير 2020 دون تسجيل أي بيانات أو استمارات على نظام المعلومات، نظرًا لقيام الهيئة بتنفيذ البرامج والتطبيقات الآلية اللازمة لتنفيذ قانون التأمينات والمعاشات الجديد اعتبارًا من أول يناير 2020».