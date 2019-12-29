شكرا لقرائتكم خبر عن «مكرم» و«الأنصاري» يحثّان طلاب الفيوم على العمل ورفض الهجرة غير الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، طلبة المدرسة الفندقية بالمحافظة في منطقة دمّو، الأحد، للتحدث معهم حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك خلال فعالية رياضية نظمتها إحدى الشركات بالتعاون مع الوزارة والمحافظة.

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ووجهت الوزيرة حديثها للطلبة، حيث أكدت ضرورة اعتزازهم بمحافظتهم وبلدهم مصر، وأن يفخرو كونهم أبناء هذا البلد صاحب الحضارة الكبيرة، مضيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب والأطفال المصريين، ويوجه برعايتهم واحتضانهم وتوفير كل الإمكانيات التي تساعدهم على التطور وبناء صفاتهم الشخصية.

وأشارت الوزيرة إلى مخاطر الهجرة الشرعية، ومدى الصعوبات التي يواجهها الشباب المصري خلال رحلة سفره عبر مراكب الموت ليصبح فريسة للمحتالين وتجار البشر ممن يستغلون رغبتهم في البحث عن فرصة عمل أفضل أو تحسين مصدر دخله، موضحة أن الدولة المصرية ليست ضد الهجرة الآمنة، وإنما تقف بالمرصاد ضد الهجرة غير الشرعية التي تهدر حقوق أبنائها وتعرض حياتهم للخطر.

ونصحت الوزيرة الأطفال والشباب المشاركين بالفعالية بألا ينساقوا وراء أي مروّج للهجرة غير الشرعية، بل عليهم مواجهة هذه الأفكار التي تستنزفهم وتعرضهم للمخاطر، كما أن لديهم فرصًا مختلفة في بلدهم حتى يحققوا نجاحات كبيرة، شريطة أن يؤمنوا بأنهم قادرون على ذلك مهما كانت التحديات.