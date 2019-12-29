شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يتفقد الكلية الحربية ويلتقي الطلبة المستجدين وأسرهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بجولة تفقدية للكلية الحربية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع رجال القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأحد.

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة عددًا من الأنشطة التدريبية المتميزة للطلبة المستجدين من الدفعة 116 حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية لعام 2019، أظهرت مدى ما وصل إليه الطلبة المستجدون من مستوى انضباط راقٍ وكفاءة بدنية عالية خلال الفترة القصيرة منذ بدء فترة الإعداد العسكري.

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والتقى الفريق أول محمد زكي بالطلبة وأسرهم أثناء زيارتهم لذويهم بالكلية الحربية، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووجه القائد العام للقوات المسلحة التحية والتقدير لأهالى الطلبة المستجدين لما يتحملونه من جهد في تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة في حب الوطن، مقدمًا الشكر والعرفان للأسرة المصرية الأصيلة لما تحملته من مسؤولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء والتضحية بكل غالٍ ونفيس من أجل الوطن، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على توفير كل أوجه الرعاية والاهتمام بمقاتليها.

وطالب الفريق أول محمد زكى الطلبة بالحفاظ على ما اكتسبوه من قيم أصيلة ومبادئ راسخة تتوارثها العسكرية المصرية من جيل إلى جيل، كذلك مداومة البحث والاطلاع والمعرفة لمواكبة التطور العلمى في كل المجالات وإثراء ودعم خبراتهم العسكرية التي تعينهم على اتخاذ القرار السليم، بما يتناسب مع تطور المهام والواجبات التي سيكلفون بها في المستقبل.

من جانبهم، أشاد أسر الطلبة المستجدين بالروح المعنوية العالية التي وجدوا أبناءهم عليها، مؤكدين أن التحول من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية لم يكن أمراً سهلاً لولا وجود أبنائهم بين نخبة من أفضل القادة والضباط الذين ساعدوهم على الارتقاء إلى هذه المسؤولية الكبرى ليكونوا خير امتداد لأجيال سبقوهم ويذكرهم التاريخ بكل الفخر والاعتزاز. وحضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة.