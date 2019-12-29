شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم نيويورك: حادثة الطعن فى منزل الحاخام اليهودى عمل إرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أن حادثة الطعن فى منزل الحاخام اليهودى يعد عملا إرهابيا، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية، وتزامنا مع عيد الأنوار اليهودى "حانوكا"، تعرض عدد من اليهود الأمريكيين لهجوم بالسلاح الأبيض "السطور"، بعد استهداف شخص منزل حاخام يهودى فى وقت متأخر ليل السبت قرب نيويورك، بحسب ما نقلت وكالة الانباء العالمية عن المجلس اليهودى الأرثوذكسى للشؤون العامة.

وقال المجلس اليهودى فى تغريدة على تويتر: "ورد اتصال يفيد عن عملية طعن جماعية داخل منزل حاخام حاسيدي"، مضيفاً: "تم نقل خمسة أشخاص أصيبوا بالطعن إلى مستشفيات محلية وجميعهم يهود حاسيديون".

فيما أكدت وسائل إعلام محلية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن 5 أشخاص على الأقل تعرضوا للطعن، مساء أمس السبت، فى منزل حاخام قريب من معبد يهودى فى مونسى بضواحى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وألقت قوات الشرطة الأمريكية القبض على مشتبه به فى حى هارلم أحد أحياء مدينة نيويورك بتهمة الهجوم على المنزل.

وأوضحت المعاينة المبدئية، أن المشتبه به، طعن 5 أشخاص وأصاب أكثر من 10 أشخاص كانوا يتجمعون خلال تجمعهم لإحياء أحد الأعياد اليهودية.

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وقال مسؤولون فى شرطة نيويورك وشهود عيان، إن أحد المتطفلين بسكين كبير اقتحم منزل حاخام حاسى فى إحدى ضواحى نيويورك، مما أدى إلى طعن وإصابة 5 أشخاص، بينما كانوا يتجمعون لإضاءة الشموع لصالح إحياء عيد هانوكا اليهودى.

من جهته، قال مجلس الشؤون العامة اليهودى على موقع تويتر، إن مهاجما كان يرتدى قناعا طعن الضحايا فى منزل فى مونسى بمقاطعة روكلاند، على بعد حوالى 30 ميلا شمال مدينة نيويورك.

وأضاف المجلس أن الضحايا الخمسة نُقلوا إلى المستشفى، وأن اثنين منهم كانا فى حالة حرجة، حيث طُعن أحدهما ست مرات على الأقل.

وعرضت شبكة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو من أمام منزل الحاخام اليهودى، حيث تجمعت الشرطة الأمريكية للبدء فى إجراءات التحقيق، ونقل المصابين إلى المستشفى.